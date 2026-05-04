Міжнародний день пожежників: скільки заробляють рятувальники в Україні

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Рятувальники ДСНС щодня працюють на місцях обстрілів, гасять пожежі та знешкоджують вибухонебезпечні предмети
Фото: Головне управління ДСНС України у м.Київ

Від 17 000 до 100 000 грн: дохід залежить від регіону та характеру завдань

Щороку 4 травня світ відзначає Міжнародний день пожежників. Свято засноване у 1999 році на вшанування пам'яті п'ятьох австралійських вогнеборців, які загинули під час лісової пожежі роком раніше. «Главком» зібрав актуальні дані про зарплати рятувальників у 2026 році. 

Свято і його символіка

Дата обрана невипадково: 4 травня – день пам'яті святого Флоріана, покровителя пожежників. За переказами, він приборкав велику пожежу одним кухлем води. Символ свята – червоно-синя стрічка: червоний колір символізує вогонь, синій – воду. Традиційно опівдні лунають сирени протягом 30 секунд, а потім – хвилина мовчання.

В Україні пожежники також відзначають День пожежної охорони 17 квітня та День рятувальника 17 вересня.

Скільки заробляють пожежники

За даними порталів з працевлаштування, середня зарплата пожежника в Україні станом на 2026 рік становить 23 500 грн. Залежно від посади та регіону виплати коливаються від 10 500 до 56 000 грн. Рядовий склад ДСНС отримує не менше 17 000 грн. У Києві та великих промислових містах зарплати на 15–25% вищі, ніж у невеликих населених пунктах: наприклад, начальник варти може заробляти від 20 000 до 24 500 грн. За рік середня зарплата в галузі зросла на 15%.

Міжнародний день пожежників: скільки заробляють рятувальники в Україні фото 1
Інфографіка: Главком

Воєнні надбавки

За даними МВС, під час воєнного стану всі рятувальники ДСНС отримують додаткову щомісячну виплату – до 30 000 грн пропорційно часу служби. Ті, хто виконує завдання безпосередньо в районах бойових дій або залучений до заходів із забезпечення оборони України, можуть отримувати до 100 000 грн на місяць. Окремі надбавки передбачені за:

  • роботу в прифронтових регіонах;
  • ліквідацію наслідків обстрілів;
  • знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Соціальні гарантії

Для співробітників ДСНС діє програма житлового лізингу з іпотекою під 5%. З 1 січня 2026 року учасники бойових дій отримали право на податкову знижку за оренду житла. Діти ветеранів мають право на першочергове переведення на бюджетні місця у закладах вищої освіти.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення ДСНС втратила 91 працівника, ще 348 отримали поранення. Серед загиблих – вогнеборці, рятувальники, піротехніки та інші фахівці служби, які щодня виїжджають на місця ударів, розбирають завали і надають першу допомогу.

До слова, 90% особового складу ДСНС заброньовано від мобілізації. При цьому пожежні, сапери, рятувальники, хіміки та інженери підрозділів оперативного реагування заброньовані повним складом. 

