«Це шедевр лицемірства». Європейські посли відмовилися залишати Київ після погроз Росії

Європейські дипломати навідріз відмовилися евакуюватися з Києва

Посли країн Європейського Союзу відкинули ультиматуми та погрози Міністерства закордонних справ Росії про нові масовані удари по Києву. Дипломатичні місії навідріз відмовилися евакуйовуватися зі столиці й заявили, що продовжують роботу у штатному режимі. Про це у соцмережах заявила посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова, аналогічні заяви оприлюднили дипломатичні представництва інших європейських держав, інформує «Главком».

Відповідь Євросоюзу на шантаж Кремля

Реакція європейського дипломатичного корпусу з'явилася одразу після того, як речниця російського закордонного відомства Марія Захарова та міністр Сергій Лавров оголосили про початок «системних ударів» по Києву й цинічно закликали іноземних дипломатів терміново залишити українську столицю, апелюючи до Женевських конвенцій.

Посол Євросоюзу Катаріна Матернова назвала такі дії Москви проявом слабкості:

«Сьогоднішня заява МЗС Росії – шедевр лицемірства. Режим, який роками обстрілював житлові будинки, музеї, пологові будинки, школи та електростанції, несподівано заговорив мовою «міжнародного гуманітарного права» та «Женевських конвенцій». ЄС нікуди не дінеться. Ми залишаємося в Києві. Ми залишаємося з Україною. Погрози дипломатам та міжнародним організаціям не є показником сили. Вони втілюють відчай», – наголосила Матернова.

Женевські конвенції – це фундаментальні міжнародні договори, які складають основу міжнародного гуманітарного права. Вони встановлюють обов'язкові правила ведення війни та забезпечують гуманне ставлення до людей, які не беруть участі в бойових діях або постраждали від них.

Франція та Польща залишаються

Слідом за представництвом Євросоюзу із офіційними заявами виступили посольства Франції та Польщі в Україні. Обидва відомства чітко дали зрозуміти Кремлю, що не піддадуться на залякування.

«Росія продовжує застосовувати терор проти України, її цивільного населення та іноземних дипломатичних представництв у Києві, прагнучи досягти політичних цілей, яких не може досягти воєнним шляхом», – повідомили у посольстві Польщі.

Французькі та польські дипломати підтвердили, що їхні команди не планують жодних евакуаційних заходів та продовжують виконувати свої обов'язки в Києві у звичному режимі, демонструючи солідарність з українським народом.

«Ми засуджуємо ці останні безвідповідальні заяви, зроблені Міністерством закордонних справ Росії. Погрози Москви, зокрема щодо центрів ухвалення рішень та іноземних посольств в Україні, є неприйнятними та суперечать міжнародним зобов’язанням Росії. Передусім вони свідчать про стрімке наближення до глухого кута, у якому опинилася російська агресивна війна», – заявили у посольстві Франції.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров провів телефонну розмову з Державним секретарем США Марко Рубіо. Під час бесіди російський дипломат висунув прямі погрози щодо початку «системних ударів» по об'єктах у столиці України. Лавров заявив американській стороні, що Збройні сили РФ нібито приступають до «системних ударів по розташованих у Києві об'єктах». Російська сторона традиційно спробувала виправдати майбутні воєнні злочини, цинічно назвавши цілі у столиці такими, що «використовуються для потреб ЗСУ».

Зауважимо, виконувачка обов’язків посла Сполучених Штатів в Україні Джулі Девіс особисто відвідала місця влучань у Києві та рішуче засудила масовану російську атаку, яка сталася у ніч проти 24 травня. Дипломатка наголосила, що цілеспрямований терор проти мирного населення має бути припинений.

У ніч на 24 травня, коли росіяни масовано атакували Україну ракетами та дронами, постраждав будинок, в якому живе посол Албанії в Україні. Країна вже різко відреагувала на російську атаку.

Також міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан засудила нічну комбіновану атаку Росії на Київ і висловила підтримку постраждалим та народу України.

Як відомо, нічний обстріл столиці та Київщини став одним із найважчих. Поки на Київщині фіксували прильоти експериментальних балістичних ракет «Орєшнік» по Білій Церкві, у самому Києві руйнувань та пошкоджень різного ступеня зазнали понад 50 локацій. Серед них – ринок на Лук'янівці, два житлові комплекси біля посольства США («Зелений острів-1» та «Зелений острів-2»), будівля посольства Азербайджану, а також Національний художній музей та музей «Чорнобиль».