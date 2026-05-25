Ліберальна партія Молдови закликає оголосити посла Росії персоною нон ґрата

У Молдові вимагають вислати нового посла РФ через заяви про тиск на російськомовних

Новопризначеного посла Російської Федерації Олега Озерова Ліберальна партія Молдови вимагає оголосити персоною нон ґрата. Причиною скандалу стали його публічні заяви про нібито «мовний тиск» на російськомовне населення у самопроголошеному Придністров’ї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Newsmaker.

У Ліберальній партії назвали висловлювання Олега Озера «провокаційними» та «неповажними». Політики наголосили, що подібна риторика Кремля є відвертою спробою тиску.

«Заяви Олега Озерова, в яких вивчення румунської мови – офіційної мови нашої держави – вважають «мовним тиском» – це спроба залякування та пряме втручання у внутрішні справи нашої держави. Молдова є незалежною державою, а її мовний та культурний порядок визначає Конституція. Ми вважаємо неприпустимим, щоб Москва претендувала на право диктувати правила життя нашим громадянам», – повідомили у партії.

Ліберали закликали Міністерство закордонних справ Молдови негайно відреагувати на витівку російського дипломата, анулювати його акредитацію та видворити його з території країни для захисту національної безпеки.

Нагадаємо, Олег Озеров був призначений новим послом Росії в Кишиневі замість Олега Васнецова. Одразу після прибуття до Молдови російський емісар почав транслювати традиційні пропагандистські наративи Кремля про «утиски прав» та «примусову румунізацію», використовуючи тему вивчення державної мови як привід для розпалювання міжнаціонального розбрату та виправдання присутності російських військ у Придністровському регіоні.

«Російські та російськомовні люди, які проживають у Придністров'ї, живуть в умовах постійного тиску з боку молдавської влади, які замість діалогу та мирного врегулювання проблеми я намагаються нав'язувати свої умови. Слова вони вимовляють правильні, але справі йде спроба диктату, зокрема у питанні російської. Як один з перших пунктів врегулювання російським людям там пропонується вивчати румунську мову. Вивчення мов не є чимось поганим – це дуже добре, але насамперед необхідно захистити політичні та соціально-економічні права мешканців Придністров'я», – сказав Озеров.

«Главком» писав, що посла Російської Федерації в Кишиневі Олега Озерова 18 травня терміново викликали до Міністерства закордонних справ Молдови. Дипломатичний демарш пов'язаний із черговою спробою Кремля дестабілізувати ситуацію в регіоні. Приводом для виклику російського дипломата міг стати став новий указ Путіна, який затвердив спрощений порядок надання громадянства РФ для мешканців невизнаного Придністров’я. Згідно з документом, жителі сепаратистського регіону тепер можуть отримати російські паспорти за максимально спрощеною процедурою: без обов’язкового проживання на території Росії та без складання іспиту на знання російської мови.