Росія вербує «гарматне м’ясо» в Африці: МЗС назвало кількість найманців та плани Кремля

Станом на травень 2026 року Росія завербувала щонайменше 2965 громадян із 36 африканських країн для війни проти України

Російська Федерація залучила до бойових дій проти України щонайменше 2965 громадян із 36 країн Африки. При цьому реальна кількість іноземців у лавах окупаційної армії може бути значно вищою.
Про це повідомила директорка Департаменту Африки та регіональних африканських організацій міністерства закордонних справ України Любов Абравітова, інформує «Главком».

«За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, станом на 1 травня 2026 року щонайменше 2965 громадян 36 африканських держав воюють або воювали у складі російської армії проти України», – заявила Абравітова. 

За словами дипломатки, географія рекрутингу охоплює більшу частину африканського континенту. Проте серед ключових країн-донорів, звідки Росія найчастіше вербує людей, виділяються:

  • Кенія;
  • Єгипет;
  • Камерун;
  • Гана;
  • Нігерія;
  • Уганда.

За словами Любові Абравітової, Кремль використовує цинічні та витончені схеми для заманювання іноземців на війну. Найчастіше людей вводять в оману обіцянками про «безоплатні стипендії» на навчання у РФ, високооплачувану роботу у сфері будівництва чи логістики в тилу.

Українські дипломати попереджають про різке загострення ситуації, оскільки агресор намагається компенсувати колосальні втрати на фронті за рахунок бідних регіонів світу.

«Динаміка є вкрай тривожною: на 2026 рік російське командування планує залучити 18500 іноземців. Росія використовує різні механізми вербування – від введення в оману обіцянками «безоплатних стипендій», – зазначила Абравітова. 

Крім того, Росія активно використовує релігійні структури та підконтрольні приватні військові компанії для рекрутингу безпосередньо на місцях.

У закордонному відомстві зазначили, що Україна працює з окремими країнами Африки для протидії вербуванню.

Нагадаємо, Російська Федерація розширює мережу залучення іноземних найманців, дедалі частіше використовуючи громадян африканських країн як «гарматне м'ясо». Під виглядом вакансій у цивільних сферах Кремль заманює людей на фронт. Найчастіше іноземців заманюють високими зарплатами (від $2000 на місяць) та обіцянками російського громадянства. Проте більшість із них потрапляє у підрозділи, які використовують для найбільш виснажливих «м’ясних» штурмів.

Раніше зазначалось, що Росія вербує до своєї армії для війни проти України колишніх афганських військовослужбовців, бійців спецпідрозділів та розвідки. Зокрема тих, хто знайшов прихисток в Ірані після приходу до влади в Афганістані Талібану. Співробітник Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України Олег Александров розповів, що українська розвідка фіксує активну роботу російських спецслужб в Афганістані.

«Главком» також писав, що президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса повідомив, що уряд домігся повернення громадян, яких, за словами їхніх родин, обманом змусили підписати військові контракти для участі у війні проти України на боці Росії. 

