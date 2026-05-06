Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

В Україні за добу зафіксовано шість температурних рекордів: названо міста

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
В Україні за добу зафіксовано шість температурних рекордів: названо міста
5 травня зафіксовано низку температурних рекордів
фото: glavcom.ua

Температурні рекорди в Україні 5 травня

Український гідрометеорологічний центр 5 травня зафіксував низку температурних рекордів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Укргідрометцентру.

«Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати», – йдеться у повідомленні.

В Україні за добу зафіксовано шість температурних рекордів: названо міста фото 1

Перелік міст:

  • Львів – 27,4°C;
  • Тернополь – 27,8°C;
  • Рівне – 27,9°C;
  • Чернівці – 28,4°C;
  • Вінниця – 29,4°C;
  • Івано-Франківськ – 30,2°C.

Нагадаємо, Україна опинилася в епіцентрі найтеплішої повітряної маси на континенті. Завдяки впливу антициклону та субтропічного повітря, температура в багатьох регіонах піднялася до позначок, характерних радше для середини літа, ніж для початку травня.

До слова, 5 травня у Києві встановилася аномально тепла погода. Повітря у столиці прогрілося до +30°C, що змусило містян масово вийти на відпочинок до водойм.

Читайте також:

Теги: погода Укргідрометцентр спека

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лев XIV може врятувати всіх нас – католиків і некатоликів, християн і нехристиян
Папа Римський може врятував всіх нас
12 квiтня, 13:03
Українські дрони та російський парад на 9 травня. Чого очікувати
Українські дрони на 9 травня: «головний виклик» для Кремля
4 травня, 20:10
Російським підрозділам не вдалося надійно закріпитися десь через активний опір ЗСУ
«М'ясорубка» на Донбасі: чому росіяни не можуть взяти Костянтинівку та Добропілля
21 квiтня, 10:46
Наразі білоголова капуста в Україні пропонується в середньому на 88% дешевше, ніж рік тому
В Україні стрімко дешевшає капуста: яка ціна нині
9 квiтня, 10:15
Володимир Зеленський запевнив, що українські військові мають чіткі накази діяти виключно дзеркально
Зеленський запропонував Росії режим тиші після свят: Україна чекає на відповідь
11 квiтня, 21:34
Україна отримає формальну участь у структурах ЄС без політичних прав
«Символічне» членство України в ЄС. Що пропонують Франція та Німеччина
20 квiтня, 16:51
Поки офіційні особи РФ говорять про переговори, окупаційна армія готується до ескалації
Путін готовий до миру? Рада нацбезпеки розкрила гру російського диктатора
25 квiтня, 19:36
Реєстр створений для збору заяв про компенсацію збитків, втрат чи шкоди, завданих агресією РФ проти України
Міжнародний реєстр збитків відкриває п'ять нових категорій для бізнесу та держави: що відомо
29 квiтня, 14:54
Зеленський вперше зустрівся з прем’єром Грузії Іраклі Кобахідзе
Зеленський провів першу зустріч із підсанкційним прем’єром Грузії
4 травня, 19:39

Новини

В Україні за добу зафіксовано шість температурних рекордів: названо міста
В Україні за добу зафіксовано шість температурних рекордів: названо міста
Плата в обмін на відсутність повісток. У Вінниці затримано посадовця ТЦК
Плата в обмін на відсутність повісток. У Вінниці затримано посадовця ТЦК
Побиття чоловіка: експосадовиця Вінницького ТЦК визнала вину у перевищенні повноважень
Побиття чоловіка: експосадовиця Вінницького ТЦК визнала вину у перевищенні повноважень
Підлітка уразило струмом на даху вагона у Вінниці
Підлітка уразило струмом на даху вагона у Вінниці
У Вінниці водій збив хлопчика на самокаті: дитину госпіталізовано
У Вінниці водій збив хлопчика на самокаті: дитину госпіталізовано
15 років жаху у християнському центрі: у Вінниці затримано засновника закладу за насильство над дітьми
15 років жаху у християнському центрі: у Вінниці затримано засновника закладу за насильство над дітьми

Новини

Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для більшості жінок-посадовиць
Сьогодні, 20:01
Прокуратура Молдови оскаржила рішення суду щодо олігарха-втікача Плахотнюка
Сьогодні, 17:07
Країни ЄС видали росіянам сотні тисяч віз попри війну: ЗМІ назвали лідерів
Сьогодні, 16:41
Трамп пригрозив Ірану новими удари, якщо той не погодиться на угоду з США
Сьогодні, 16:02
Норвегія оголосила про нову допомогу Україні через PURL
Сьогодні, 15:15
Польща першою в ЄС отримала схвалення кредитної угоди на переозброєння
Сьогодні, 14:05

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua