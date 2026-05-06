В Україні за добу зафіксовано шість температурних рекордів: названо міста
Український гідрометеорологічний центр 5 травня зафіксував низку температурних рекордів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Укргідрометцентру.
«Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати», – йдеться у повідомленні.
Перелік міст:
- Львів – 27,4°C;
- Тернополь – 27,8°C;
- Рівне – 27,9°C;
- Чернівці – 28,4°C;
- Вінниця – 29,4°C;
- Івано-Франківськ – 30,2°C.
Нагадаємо, Україна опинилася в епіцентрі найтеплішої повітряної маси на континенті. Завдяки впливу антициклону та субтропічного повітря, температура в багатьох регіонах піднялася до позначок, характерних радше для середини літа, ніж для початку травня.
До слова, 5 травня у Києві встановилася аномально тепла погода. Повітря у столиці прогрілося до +30°C, що змусило містян масово вийти на відпочинок до водойм.
