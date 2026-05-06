В Україні за добу зафіксовано шість температурних рекордів: названо міста

Температурні рекорди в Україні 5 травня

Український гідрометеорологічний центр 5 травня зафіксував низку температурних рекордів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Укргідрометцентру.

«Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати», – йдеться у повідомленні.

Перелік міст:

Львів – 27,4°C;

Тернополь – 27,8°C;

Рівне – 27,9°C;

Чернівці – 28,4°C;

Вінниця – 29,4°C;

Івано-Франківськ – 30,2°C.

Нагадаємо, Україна опинилася в епіцентрі найтеплішої повітряної маси на континенті. Завдяки впливу антициклону та субтропічного повітря, температура в багатьох регіонах піднялася до позначок, характерних радше для середини літа, ніж для початку травня.

До слова, 5 травня у Києві встановилася аномально тепла погода. Повітря у столиці прогрілося до +30°C, що змусило містян масово вийти на відпочинок до водойм.