В Україні очікується різке погіршення погоди. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки

Прикордонні та центральні регіони України накриє негода

У середу, 20 травня, на більшій частині території України очікується різке погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища та закликають громадян бути надзвичайно обережними. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Де чекати негоди

За даними метеорологів, грозова активність охопить майже всю країну, за винятком більшості західних областей.

Найскладніша погодна ситуація прогнозується у таких регіонах:

Південна частина України;

Центральні області (окрім Полтавської);

Житомирська область.

«20 травня в Україні, крім більшості західних областей, грози; у південній частині, центральних (крім Полтавської) та Житомирської областях в окремих районах град та шквалі 15-20 м/с», – йдеться в повідомленні Гідрометцентру.

Можливі наслідки

Фахівці попереджають, що сильні пориви вітру, град та грозові розряди можуть спровокувати локальні аварії. Зокрема, погодні умови можуть призвести до:

Ускладнення або тимчасового знеструмлення об'єктів енергетичних підприємств.

Зупинки чи ускладнення робіт на будівельних майданчиках.

Аварійних ситуацій на лініях комунальних підприємств.

Погіршення видимості та блокування руху транспорту на дорогах через повалені дерева чи підтоплення.

Водіям рекомендують не паркувати автомобілі під розлогими деревами, рекламними щитами та лініями електропередач, а пішоходам – перечікувати грозу в приміщеннях.

«Главком» писав, що сьогодні, 19 травня, в Україні хмарно з проясненнями, в деяких областях град. Синоптики попереджють про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Києва – І рівень небезпечності, жовтий.

Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме динамічна та доволі тепла літня атмосфера. Після дощового початку тижня з рясними грозами у більшості регіонів очікується поступове припинення опадів та стабілізація синоптичної ситуації під впливом антициклону. Опади до кінця тижня стануть короткочасними та матимуть локальний характер, переважно у східних областях, тоді як на решті території встановиться сонячна та суха погода.