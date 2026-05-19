В Україні очікується різке погіршення погоди. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки

Потужна злива у Дніпрі 17 травня, 2026 рік
фото: nashemisto.dp.ua
Прикордонні та центральні регіони України накриє негода

У середу, 20 травня, на більшій частині території України очікується різке погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища та закликають громадян бути надзвичайно обережними. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Де чекати негоди

За даними метеорологів, грозова активність охопить майже всю країну, за винятком більшості західних областей.
Найскладніша погодна ситуація прогнозується у таких регіонах:

  • Південна частина України;
  • Центральні області (окрім Полтавської);
  • Житомирська область.

«20 травня в Україні, крім більшості західних областей, грози; у південній частині, центральних (крім Полтавської) та Житомирської областях в окремих районах град та шквалі 15-20 м/с», – йдеться в повідомленні Гідрометцентру.

Можливі наслідки 

Фахівці попереджають, що сильні пориви вітру, град та грозові розряди можуть спровокувати локальні аварії. Зокрема, погодні умови можуть призвести до:

  • Ускладнення або тимчасового знеструмлення об'єктів енергетичних підприємств.
  • Зупинки чи ускладнення робіт на будівельних майданчиках.
  • Аварійних ситуацій на лініях комунальних підприємств.
  • Погіршення видимості та блокування руху транспорту на дорогах через повалені дерева чи підтоплення.

Водіям рекомендують не паркувати автомобілі під розлогими деревами, рекламними щитами та лініями електропередач, а пішоходам – перечікувати грозу в приміщеннях.

«Главком» писав, що сьогодні, 19 травня, в Україні хмарно з проясненнями, в деяких областях град. Синоптики попереджють про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Києва – І рівень небезпечності, жовтий.

Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме динамічна та доволі тепла літня атмосфера. Після дощового початку тижня з рясними грозами у більшості регіонів очікується поступове припинення опадів та стабілізація синоптичної ситуації під впливом антициклону. Опади до кінця тижня стануть короткочасними та матимуть локальний характер, переважно у східних областях, тоді як на решті території встановиться сонячна та суха погода. 

