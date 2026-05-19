В Україні очікується різке погіршення погоди. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки
Прикордонні та центральні регіони України накриє негода
У середу, 20 травня, на більшій частині території України очікується різке погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища та закликають громадян бути надзвичайно обережними. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Де чекати негоди
За даними метеорологів, грозова активність охопить майже всю країну, за винятком більшості західних областей.
Найскладніша погодна ситуація прогнозується у таких регіонах:
- Південна частина України;
- Центральні області (окрім Полтавської);
- Житомирська область.
«20 травня в Україні, крім більшості західних областей, грози; у південній частині, центральних (крім Полтавської) та Житомирської областях в окремих районах град та шквалі 15-20 м/с», – йдеться в повідомленні Гідрометцентру.
Можливі наслідки
Фахівці попереджають, що сильні пориви вітру, град та грозові розряди можуть спровокувати локальні аварії. Зокрема, погодні умови можуть призвести до:
- Ускладнення або тимчасового знеструмлення об'єктів енергетичних підприємств.
- Зупинки чи ускладнення робіт на будівельних майданчиках.
- Аварійних ситуацій на лініях комунальних підприємств.
- Погіршення видимості та блокування руху транспорту на дорогах через повалені дерева чи підтоплення.
Водіям рекомендують не паркувати автомобілі під розлогими деревами, рекламними щитами та лініями електропередач, а пішоходам – перечікувати грозу в приміщеннях.
«Главком» писав, що сьогодні, 19 травня, в Україні хмарно з проясненнями, в деяких областях град. Синоптики попереджють про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Києва – І рівень небезпечності, жовтий.
Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме динамічна та доволі тепла літня атмосфера. Після дощового початку тижня з рясними грозами у більшості регіонів очікується поступове припинення опадів та стабілізація синоптичної ситуації під впливом антициклону. Опади до кінця тижня стануть короткочасними та матимуть локальний характер, переважно у східних областях, тоді як на решті території встановиться сонячна та суха погода.
