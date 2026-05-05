У Києві відкрито пляжний сезон, люди масово ринулись до водойм (фоторепортаж)
На столичних пляжах спостерігається скупчення людей, кияни активно засмагають та відкривають сезон
Сьогодні, 5 травня, у Києві встановилася аномально тепла погода. Повітря у столиці прогрілося до +30°C, що змусило містян масово вийти на відпочинок до водойм. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».
На більшості столичних пляжів спостерігається велике скупчення людей, кияни активно засмагають та відкривають пляжний сезон.
Варто зазначити, що такі температурні показники є нетиповими для початку травня у столиці. За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна температура повітря у травні в Києві дорівнює +15,8°С. Проте в останні роки травень у Києві характеризується значними температурними коливаннями та аномаліями опадів: від холодних і дощових періодів до рекордно спекотних і сухих. Зокрема, травень 2024 року увійшов до списку найтепліших та найсухіших з 1891 року. Тоді пік спеки припав на 22 травня, коли стовпчики термометрів піднялися до +28°С.
