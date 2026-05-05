Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві відкрито пляжний сезон, люди масово ринулись до водойм (фоторепортаж)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві відкрито пляжний сезон, люди масово ринулись до водойм (фоторепортаж)
Кияни масово засмагають, купаються та катаються на катамаранах, рятуючись від аномальної спеки. 5 травня 2026 року
фото: glavcom.ua

На столичних пляжах спостерігається скупчення людей, кияни активно засмагають та відкривають сезон

Сьогодні, 5 травня, у Києві встановилася аномально тепла погода. Повітря у столиці прогрілося до +30°C, що змусило містян масово вийти на відпочинок до водойм. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Температура у Києві 5 травня 2026 року
Температура у Києві 5 травня 2026 року
фото: glavcom.ua

На більшості столичних пляжів спостерігається велике скупчення людей, кияни активно засмагають та відкривають пляжний сезон. 

Люди купаються, засмагають та просто сидять біля води
Люди купаються, засмагають та просто сидять біля води
фото: glavcom.ua
У Києві відкрито пляжний сезон, люди масово ринулись до водойм (фоторепортаж) фото 1
фото: glavcom.ua
Найбільше довгоочікуваному теплу радіють діти
Найбільше довгоочікуваному теплу радіють діти
фото: glavcom.ua
Діти бавляться у воді
Діти бавляться у воді
фото: glavcom.ua
Після велопрогулянки дітлахи вирішили освіжитися у водоймі
Після велопрогулянки дітлахи вирішили освіжитися у водоймі
фото: glavcom.ua
У Києві відкрито пляжний сезон, люди масово ринулись до водойм (фоторепортаж) фото 2
фото: glavcom.ua
У Києві відкрито пляжний сезон, люди масово ринулись до водойм (фоторепортаж) фото 3
фото: glavcom.ua
Поповнення у качиному сімействі: перші каченята вже освоюють столичні водойми
Поповнення у качиному сімействі: перші каченята вже освоюють столичні водойми
фото: glavcom.ua
У Києві відкрито пляжний сезон, люди масово ринулись до водойм (фоторепортаж) фото 4
фото: glavcom.ua
У Києві відкрито пляжний сезон, люди масово ринулись до водойм (фоторепортаж) фото 5
фото: glavcom.ua

\

Через аномальну спеку кияни не поспішають одягатися навіть повертаючись з пляжу
Через аномальну спеку кияни не поспішають одягатися навіть повертаючись з пляжу
фото: glavcom.ua
У Києві відкрито пляжний сезон, люди масово ринулись до водойм (фоторепортаж) фото 6
фото: glavcom.ua
Кияни ловлять ультрафіолет у аномально теплий день травня
Кияни ловлять ультрафіолет у аномально теплий день травня
фото: glavcom.ua
Кияни відкрили сезон прогулянок на катамаранах
Кияни відкрили сезон прогулянок на катамаранах
фото: glavcom.ua

Варто зазначити, що такі температурні показники є нетиповими для початку травня у столиці. За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна температура повітря у травні в Києві дорівнює +15,8°С. Проте в останні роки травень у Києві характеризується значними температурними коливаннями та аномаліями опадів: від холодних і дощових періодів до рекордно спекотних і сухих. Зокрема, травень 2024 року увійшов до списку найтепліших та найсухіших з 1891 року. Тоді пік спеки припав на 22 травня, коли стовпчики термометрів піднялися до +28°С.

Теги: Київ весна погода пляжі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для придбання свіжих продуктів також можна відвідати комунальні ринки
У Києві 14-19 квітня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
13 квiтня, 13:32
В Україні невеликі дощі: погода на 19 квітня 2026
В Україні невеликі дощі: погода на 19 квітня 2026
19 квiтня, 06:26
Столичні поліцейські на місці здійснення теракту 18 квітня 2026 року
Теракт у Києві: адвокат назвав причину нерішучості поліцейських
20 квiтня, 15:19
Зловмисником виявився 37-річний киянин, який орендує житло в цьому будинку
Затримано чоловіка, який розгулював із автоматом по житловому комплексу у Києві (фото)
21 квiтня, 16:03
фото: Volodymyr Yaroslavskyi Lucky/Facebook
Клопотенку знайшли заміну. Хто готував вечерю принцу Гаррі
24 квiтня, 14:35
На ярмарках можна закупитися свіжими овочами, фруктами та м'ясом за помірними цінами
У Києві 29 квітня – 3 травня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
27 квiтня, 11:27
За попередніми даними, інцидент стався в ніч із 25 на 26 квітня
На Білоцерківщині рятувальники дістали з озера тіло 21-річної дівчини
27 квiтня, 14:06
Руйнування на Дарницькій ТЕЦ після російських атак
Хто платить за ремонт Дарницької ТЕЦ? Столична влада відповіла на закиди про нестачу грошей
1 травня, 14:37
Купи будівельних відходів у ландшафтному заказнику місцевого значення «Озеро Заплавне»
У Києві виявлено масове нищення дерев у заказнику «Озеро Заплавне» (фото)
Вчора, 08:51

Новини

У Києві відкрито пляжний сезон, люди масово ринулись до водойм (фоторепортаж)
У Києві відкрито пляжний сезон, люди масово ринулись до водойм (фоторепортаж)
До Молдови за $25 тис.: у Києві затримано організатора схеми для ухилянтів
До Молдови за $25 тис.: у Києві затримано організатора схеми для ухилянтів
У Києві повітряна тривога тривала 15 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 15 хвилин
У Києві викрито масштабну схему легалізації іноземців, серед «клієнтів» були росіяни (фото)
У Києві викрито масштабну схему легалізації іноземців, серед «клієнтів» були росіяни (фото)
У Деснянському районі столиці вилучено бойову частину «Герані-2» (фото)
У Деснянському районі столиці вилучено бойову частину «Герані-2» (фото)
Тимур Ткаченко подав заяву на звільнення? Реакція КМВА
Тимур Ткаченко подав заяву на звільнення? Реакція КМВА

Новини

Буданов: якщо перемир'я буде взаємним – Україна його продовжить
Сьогодні, 17:30
Трамп назвав Зеленського «хитрим хлопцем» і оцінив війну в Україні (відео)
Сьогодні, 13:03
Кремль посилив інформаційний тиск на країни Балтії до 9 травня
Сьогодні, 08:42
В Україні без опадів: погода на 5 травня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026
Вчора, 05:59
Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
3 травня, 21:47

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua