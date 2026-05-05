У Києві відкрито пляжний сезон, люди масово ринулись до водойм (фоторепортаж)

Кияни масово засмагають, купаються та катаються на катамаранах, рятуючись від аномальної спеки. 5 травня 2026 року

На столичних пляжах спостерігається скупчення людей, кияни активно засмагають та відкривають сезон

Сьогодні, 5 травня, у Києві встановилася аномально тепла погода. Повітря у столиці прогрілося до +30°C, що змусило містян масово вийти на відпочинок до водойм. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Температура у Києві 5 травня 2026 року фото: glavcom.ua

На більшості столичних пляжів спостерігається велике скупчення людей, кияни активно засмагають та відкривають пляжний сезон.

Люди купаються, засмагають та просто сидять біля води фото: glavcom.ua

Найбільше довгоочікуваному теплу радіють діти фото: glavcom.ua

Діти бавляться у воді фото: glavcom.ua

Після велопрогулянки дітлахи вирішили освіжитися у водоймі фото: glavcom.ua

Поповнення у качиному сімействі: перші каченята вже освоюють столичні водойми фото: glavcom.ua

Через аномальну спеку кияни не поспішають одягатися навіть повертаючись з пляжу фото: glavcom.ua

Кияни ловлять ультрафіолет у аномально теплий день травня фото: glavcom.ua

Кияни відкрили сезон прогулянок на катамаранах фото: glavcom.ua

Варто зазначити, що такі температурні показники є нетиповими для початку травня у столиці. За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна температура повітря у травні в Києві дорівнює +15,8°С. Проте в останні роки травень у Києві характеризується значними температурними коливаннями та аномаліями опадів: від холодних і дощових періодів до рекордно спекотних і сухих. Зокрема, травень 2024 року увійшов до списку найтепліших та найсухіших з 1891 року. Тоді пік спеки припав на 22 травня, коли стовпчики термометрів піднялися до +28°С.