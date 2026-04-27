Сніг і шквали накрили Москву. Оголошено помаранчевий рівень небезпеки

Пориви до 23 м/с, ожеледиця та падіння дерев: негода спричинила пошкодження і перебої в місті

У Москві та Підмосков’ї 27 квітня оголосили помаранчевий рівень погодної небезпеки через мокрий сніг, ожеледицю та сильний вітер. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Гідрометцентр РФ.

❄️☃️Новини з боліт. У Москві та Московській області 27 квітня запровадили помаранчевий рівень погодної небезпеки через мокрий сніг, ожеледицю й поривчастий вітер. pic.twitter.com/EePg7S1Via — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 27, 2026

За даними синоптиків, протягом доби в регіоні спостерігатимуться інтенсивні опади переважно у вигляді мокрого снігу, який налипає на дерева та лінії електропередач. Через це на дорогах утворюється ожеледиця, що суттєво ускладнює рух транспорту.

Окрему небезпеку становить вітер. У Москві пориви досягають 23 метрів за секунду, а в області – до 25 метрів за секунду. Такі погодні умови призводять до падіння дерев і пошкодження інфраструктури.

Місцеві жителі повідомляють про численні випадки повалених дерев у різних районах столиці. У деяких місцях вони падали на припарковані автомобілі та перекривали проїжджу частину. Також зафіксовано пошкодження ліній електропередач.

У Підмосков’ї наслідки негоди також відчутні – там повалено десятки дерев, подекуди ускладнено рух транспорту. Комунальні служби ліквідовують наслідки стихії. Інформації про постраждалих наразі не надходило.

Температура повітря в Москві тримається на рівні кількох градусів тепла, але погодні умови більше нагадують кінець зими, ніж середину весни.

Рятувальні служби закликають мешканців бути обережними, уникати перебування поблизу дерев і електромереж, а також по можливості обмежити пересування містом.

