«Черговий удар по незалежній журналістиці». Міжнародна спільнота засудила удари РФ по редакціях у Києві

У Києві через атаку Росії пошкоджено офіси шести відомих медіа

Міжнародна та Європейська федерації журналістів засудили масований комбінований удар російської армії по Києву в ніч проти 24 травня. Внаслідок ворожого обстрілу постраждали цивільні медіаоб’єкти, а також отримали поранення журналісти та члени їхніх родин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Європейської федерації журналістів.

Нічна атака окупантів призвела до загибелі та поранення десятків мирних жителів столиці. Окрім житлових будинків, суттєвих руйнувань зазнала медійна інфраструктура міста. Наразі щонайменше шість провідних медіаорганізацій та редакцій підтвердили пошкодження своїх офісів і робочих студій.

Серед пошкоджених медіаорганізацій:

київське бюро Deutsche Welle (DW),

студія німецького суспільного мовника ARD,

переміщене ЗМІ «Реальна газета»,

українське незалежне інформаційне агентство УНІАН,

онлайн-медіапроект Shelte,

приміщення редакції та аудіостудії Graty.

Редакційні відділи повідомляли про розбиті вікна, пошкоджене обладнання та зруйновані робочі місця, хоча команди продовжують свою роботу, незважаючи на руйнування.

У спільній заяві організацій генеральний секретар Ентоні Беланжер та генеральний секретар Рікардо Гутьєррес наголосили, що цільові та невибіркові удари РФ по цивільних об'єктах є прямим замахом на свободу слова.

«Невибіркові ракетні та дронові атаки є черговим ударом по умовах, необхідних для незалежної журналістики, та праву громадськості на доступ до інформації. Ми висловлюємо повну солідарність з нашими українськими колегами та закликаємо до відповідальності за російські злочини, скоєні проти журналістів та ЗМІ», – заявили очільники федерацій.

Міжнародні організації закликали світову спільноту активізувати зусилля для притягнення керівництва Росії до юридичної відповідальності за знищення медійної інфраструктури в Україні

«Главком» писав, що внаслідок російської атаки по Києву в ніч на 24 травня постраждали офіси шести медіа. Зокрема, пошкоджений офіс інформаційного агентства УНІАН. Про це повідомив шеф-редактор видання Михайло Ганницький на своїй фейсбук-сторінці. Вибухова хвиля вибила вікна в будівлі редакції. Також постраждав офіс релокованого з Луганська онлайн-медіа «Реальна газета». У приміщенні вибиті вікна, частина штукатурки обвалилася, пошкоджені меблі та техніка.

Нагадаємо, україна вимагає термінового скликання засідання Ради Безпеки ООН та спільного засідання Форуму ОБСЄ з питань співробітництва у сфері безпеки та Постійної ради ОБСЄ через атаку РФ. Сибіга наголосив, що ООН, ОБСЄ, Рада Європи та ЮНЕСКО повинні надати «адекватну та рішучу відповідь агресору, який намагається компенсувати відсутність військового прогресу на полі бою терором проти цивільного населення».