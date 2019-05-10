В Україні очікуються дощі з грозами: прогноз погоди на 10 травня



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В Україні вночі прохолодно і триватимуть дощі

Погода в Україні, завтра, 10 травня, буде дощова, місцями з грозами.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, в більшості південних областей, а вночі і на сході країни без істотних опадів. Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура вночі +6...+11 градусів, вдень +14...+19 градусів; на високогір'ї Карпат протягом доби +2...+7 градусів тепла.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що сьогодні в Україні очікуються дощі, у східних областях та на південному сході буде переважно суха погода. Температура повітря прогріється до +17...+20.градусів.

У Києві 10 травня короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 5-8 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 17-20° тепла.