В Україні очікуються грози, шквали і спека: прогноз погоди на 15 серпня



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У четвер у Києві істотно похолодає

Погода в Україні у четвер, 15 серпня, принесе грозові дощі, місцями сильні зливи, шквальні пориви вітру і навіть град в деякі області.

Про це пише Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

За словами синоптика, грозова стихія зі зливами і місцями з градом особливо сильно розгуляється на Заході України. На Півночі і в Житомирській області також можливі опади, проте менш інтенсивні. Однак північно-західний вітер на Заході буде помірним.

А жителі північних, частини центральних областей, а також Одещини будуть потерпати від поривів сильного південного вітру, сила якого часом буде досягати штормових значень.

На Півдні, Сході та близьких до них центральних областей завтра очікується спека від +30 до +34 градусів і високий ризик виникнення пожеж.

У західних областях буде не просто прохолодно, а досить таки холодно - від +18 до +23 градусів.

«А ось на Півночі - повна демократія, - пише синоптик, - у четвер в Житомирській області +20... +23 градуси, у Київській області +23... +25 градусів, у Чернігівській області +25... +27 градусів, у Сумській області +26... +31 градус».

У Києві в четвер різко похолодає до +24 градусів. Синоптик прогнозує також сильні пориви південного вітру в столиці. Ймовірність дощу низька, буде хмарно.