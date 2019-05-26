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    В Україні оголошено штормове попередження

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    В Україні оголошено штормове попередження

    Погіршення погодних умов очікується на Лівобережжі, а вдень і місцями в західних областях країни

    У низці регіонів України сьогодні, 26 травня, прогнозується суттєве погіршення погодних умов. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

    Синоптики очікують, що на Лівобережжі, а вдень і місцями в західних областях країни пройдуть грози.

    У зв'язку з цим оголошено штормове попередження. Рівень небезпеки І ступеня - жовтий.

    Нагадаємо, під час негоди громадянам зазвичай радять триматися подалі від дерев і хитких конструкцій.

    Раніше повідомлялося, що загалом сьогодні на більшій частині території України очікуються дощі з грозами. Виняток становитимуть північні і центральні регіони, а також Рівненська, Хмельницька, Чернівецька, Миколаївська і Одеська області. Тут прогнозується мінливо хмарна погода, без опадів.

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