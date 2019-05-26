Останні дні весни: очікуються грози та 30-градусна спека



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27 травня очікується до 29°

27-28 травня очікується мінлива хмарність.

Синоптики прогнозують на Лівобережжі України, місцями в західних областях 26 травня дощі та грози, повідомили в Укргідрометцентрі.

«На Лівобережжі вдень і місцями в західних областях короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°», - йдеться у повідомленні.

27-28 травня теж очікується мінлива хмарність. «Без опадів, лише вдень 27 травня в західних, північних та центральних областях місцями короткочасний дощ, гроза, протягом 28 травня у західних областях грозові дощі, у Карпатському регіоні подекуди значні дощі», - повідомляють синоптики.

Вітер західний з переходом на південний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, 27 травня в західних областях 8-13°; вдень в Україні 24-29°.

Як повідомлялось, 26 травня,в Україні будуть дощі та грози.