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Масштабна повітряна тривога тривала 25 хвилин

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Масштабна повітряна тривога тривала 25 хвилин

Громадянам слід вийти з укриття

Станом на 21:55 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. О 22:20 було оголошено відбій.

Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога була пов'язана із застосуванням ворожих безпілотників.

Карта повітряних тривог мала такий вигляд:

Масштабна повітряна тривога тривала 25 хвилин фото 1

Нагадаємо, у неділю, 15 вересня, окупанти обстріляли Харків керованими авіабомбами. Удар прийшовся на багатоповерхівку, спалахнула пожежа

О 18:27 годині кількість постраждалих збільшилася до 41. Серед них четверо дітей, найменшій дитині – один рік.

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Теги: Харків пожежа окупанти тривога

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