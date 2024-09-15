Масштабна повітряна тривога тривала 25 хвилин
Громадянам слід вийти з укриття
Станом на 21:55 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. О 22:20 було оголошено відбій.
Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога була пов'язана із застосуванням ворожих безпілотників.
Карта повітряних тривог мала такий вигляд:
Нагадаємо, у неділю, 15 вересня, окупанти обстріляли Харків керованими авіабомбами. Удар прийшовся на багатоповерхівку, спалахнула пожежа.
О 18:27 годині кількість постраждалих збільшилася до 41. Серед них четверо дітей, найменшій дитині – один рік.
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