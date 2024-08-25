Нафтобаза біля Ростова горить уже тиждень. Священники з іконами не допомогли

Влада оголосила надзвичайний стан

Місце величезної пожежі на нафтобазі у Ростовській області, яка продовжує горіти після атаки українських дронів, відвідали російські православні священники. Але це не допомогло і через тиждень після удару ЗСУ вона досі горить, визнає місцева влада. Нафтобаза розташована у селищі Пролетарськ, пише ВВС.

За повідомленням місцевої влади, яку цитує державна агенція РІА «Новости», загорілися 20 із 74 резервуарів.

Там із вогнем вже борються понад пів тисячі пожежників.

А у середу туди прибули й православні священники. Вони помолилися біля пожежних машин і принесли ікону Неопалимої Купини на місце пожежі, аби підтримати зусилля вогнеборців.

«Священники поговорили з пожежниками і благословили пожежне обладнання», – повідомили Reuters у місцевій єпархії у Волгодонську.

На нафтобазі священники поговорили з пожежниками і благословили обладнання фото: Reuters

За повідомленням губернатора Ростовщини Василя Голубєва, 18 серпня російська ППО збила український дрон, але залишки дизельного пального з нього начебто загорілися на території нафтобази.

Станом на 25 серпня пожежа триває.

Влада оголосила надзвичайний стан, але місцева адміністрація, яку цитують російські державні ЗМІ, заявила, що небезпеки розповсюдження вогню на житлові райони немає, й закликала людей «не піддаватися паніці».

За словами Голубєва, 41 пожежнику надали медичну допомогу, включно із п’ятьма, які потрапили у лікарню.

До слова, на нафтобазі у Пролетарську Ростовській області РФ, яку атакували Сили оборони України, вибухнув ще один резервуар з паливом.

Як повідомлялося, в Азовському районі Ростовської області загорівся сміттєвий полігон. Пожежа сталася 19 серпня в хуторі Павлівка, загорілися харчові та побутові відходи.