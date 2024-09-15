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Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Харкові, десятки людей поранено (оновлено)

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Харкові, десятки людей поранено (оновлено)
Харків атакували керованими авіабомбами
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Окупант атакували місто керованими авіаційними бомбами

У неділю, 15 вересня, окупанти обстріляли Харків керованими авіабомбами. Удар прийшовся на багатоповерхівку, спалахнула пожежа, повідомив міський голова Ігор Терехов.

Як уточнив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, відомо про трьох поранених.

У 15:52 Синєгубов повідомив про 25 поранених, із них троє – діти. 

Нагадаємо, у ніч проти неділі, 15 вересня, російські загарбники завдали ударів по Харкову. Пошкоджена будівля поліклініки, сталася пожежа в навчальному закладі. 

О 16:18 годині відомо про 33 поранених мирних мешканців багатоповерхівки. Ворог влучив у 10 поверх будинка, пожежа охопила чотири поверхи, з 9-го по 12-й.

Триває рятувальна операція та гасіння пожежі. На місці працюють усі відповідні служби.

Також російські загарбники рано-вранці 14 вересня вдарили по Харкову керованою авіаційною бомбою (КАБ). Від обстрілу постраждав гаражний кооператив. Обійшлося без поранених.

Крім того, вчора ввечері ворог здійснив ракетний удар по Одеському району. Загинула подружня пара: чоловік та жінка 1958 та 1962 років народження. Поранена 65-річна жінка. 

Теги: Харків пожежа окупанти місто Олег Синєгубов Ігор Терехов

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