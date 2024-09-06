Обстріл Павлограда, понад пів сотні постраждалих. Інтерв'ю з головою міста Анатолієм Вершиною

«На наближення лінії фронту люди реагують абсолютно по-різному»

Вранці 6 вересня окупанти завдали ракетного удару по місту Павлоград на Дніпропетровщині. П’ять балістичних ракет, постраждали 61 людина. Станом на вечір п’ятниці відомо про одного загиблого. Найменшій пораненій дитині – чотири роки.

«Главком» оперативно зв’язався з міським головою Павлограда, який розказав про ситуацію у місті.

Пане Анатолію, у місті сьогодні понад 50 постраждалих. Чому така велика кількість, люди не встигли в укриття?

Справа у тому, що у нас пошкоджено 36 житлових будинків. У них жили люди. Кількість постраждалих – це результат розльоту (після вибуху ракети). У людей травми різного ступеня важкості. Є три тяжких, один загиблий. Серед поранених – п’ятеро дітей, наймолодшому чотири роки.

Анатолій Вершина: Думаю, реально сьогодні у Павлограді не менше 120 тис. мешканців фото: Facebook

Чого насамперед потребують постраждалі окрім лікування? Де їх розселятимете?

Вони потребують лікування і відновлення житла. Зараз проходить реєстрація постраждалих у пунктах, які ми розгорнули. Таких у місті три. Фахівці надають постраждалим психологічну допомогу прямо на місці. Люди пишуть заяви про пошкодження майна, від завтра наші групи спеціалістів підуть по квартирах, оцінюватимуть (пошкодження), складатимуть відповідні акти про пошкодження. Я про це підписав розпорядження.

Потім людям надаватимемо ці акти, аби вони зареєструвалися у «Дії», у «єВідновлення» задля отримання коштів у майбутньому. Тільки-но у нас був голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак, ми домовилися, що нам буде надана допомога з обласного бюджету. Це буде правильно, коли надаватимемо безпосередньо матеріальну допомогу прямо зараз. Тобто кожна людина, чиє житло постраждало, зможе собі замовити двері, вікна, поставити їх після того, як буде проведена оцінка матеріальних збитків. Тобто буквально за тиждень люди можуть відновити найнагальніше.

Яка кількість людей потребуєдопомоги?

Приблизно 2,5 тисячі квартир. Якщо в кожній квартирі проживає нехай по дві людини, то порахуйте, це приблизно п’ять тисяч людей.

Усі будинки можливо відновити?

Є такі, які потребують додаткового огляду спеціалістів, потребують експертиз. Це багатоповерхові будинки. Можливо, все можна відновити. Але чи вони потребуватимуть капітального ремонту, чи поточного, зможемо сказати після висновків спеціалістів.

Про яку суму допомоги кожній людині ідеться?

До кожної людини буде індивідуальний підхід. Є квартири, де пошкоджено одне вікно. А є квартири, де пошкоджені всі вікна, пошкодження є в середині квартири. З ними зовсім інша ситуація. Знову ж таки, я підкреслюю, що ми надаємо матеріальну допомогу, це не компенсація (через «Дію»). Компенсацію люди будуть отримувати через «єВідновлення». Наша задача – надати людям допомогу, щоби вони до холодів змогли у свої квартири встановити вікна, двері поставити. Не йдеться про кошти на ремонт всієї квартири. Суму назвати зможу не раніше ніж за пару днів.

Зараз у місті розгорнуто на двох локаціях місця (для проживання), є розкладачки, постіль. Можливо, на цих локаціях люди добу поживуть, можливо, довше. Організували для них харчування, санітарні умови дотримані.

Ваше місто є таким собі хабом, куди з’їжджаються люди з населених пунктів на Донбасі, які евакуюють. Але наскільки доцільно везти людей до Павлограда з огляду на такі страшні обстріли? Колегам не радите змінити місто-хаб?

Ніхто не застрахований від таких обстрілів. Жодне місто в Україні. Подивіться на Львів, інші міста, які днями зазнали обстрілів. Я не думаю, що це (обстріл) змінить ситуацію щодо переселенців. Окрім того, зазначу, що їх не привозять, щоби залишити у нас в місті. Система для переселенців логістично працює через місто Павлоград. А ті саме, хто хоче у нас оселитися, приїжджають самостійно, не через організовану евакуацію.

Чиновники на Донбасі не перший рік закликають мешканців Донецької області евакуюватися. Після таких сильних обстрілів також закликатимете мешканців вашого міста виїжджати?

Не слід виїжджати, ніхто не збирається виїжджати, ми будемо в своєму місті і обов'язково переможемо.

До повномасштабної війни у вашому місті приживали приблизно 110 тис. мешканців. Яка кількість зараз і яка тенденція?

104 тис. офіційно. Але, думаю, на сьогоднішній день насправді більше тому, що йде міграція, приїжджають переселенці. Тобто вони заміняють тих, хто виїхав. Я думаю, реально сьогодні у Павлограді не менше 120 тис. мешканців.

Від Павлограда до лінії фронту по прямій трохи більше 100 км скрін з карти DeepState

Лінія фронту наближається і до Дніпропетровщини, і до вашого місця зокрема. Як це позначається на настроях людей, що вам кажуть прості люди?

Абсолютно по-різному реагують. Більшість вважає, що місто Павлоград було, є і буде і виїжджати звідси не потрібно. Звісно, є і інша думка. Бо сказати, що у нас усе добре, також не можна. Чи виїжджати, чи ні залежить від людини, її характеру, можливостей у тому числі. Ми думаємо, що усе буде добре.

Тобто на завтра плану «Б», пов’язаного з евакуацією у вас немає?

Ні, немає.

Михайло Глуховський, «Главком»