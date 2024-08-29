У Києві спалахнула пожежа після атаки дронів

У Деснянському районі загорілася альтанка в котеджному містечку

Унаслідок атаки на Київ у ніч на 29 серпня в одному з районів Києва впали уламки дронів, після чого спалахнула пожежа. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Виклик екстрених служб в Деснянський район, де, за повідомленнями мешканців, впали уламки дрона. Підрозділи прямують на місце», – зазначив мер міста.

За інформацією КМВА, у Деснянському районі міста, попередньо, уламки впали на територію приватного домогосподарства.

Як згодом повідомив Віталій Кличко, у Деснянському районі, де впали уламки дрона, горить альтанка в котеджному містечку. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Раніше повідомлялося, що унаслідок атаки ударних БпЛА в Голосіївському районі Києва сталося падіння уламків на територію житлової забудови. Уламками пошкоджені вікна та двері в квартирі на шостому поверсі житлового будинку. У квартирі виявлено невеликий уламок, схожий на гайку.

Також у Дніпровському районі Києва уламки БпЛА впали на дитячий майданчик між будинками. Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко зазначив, що на місці падіння уламків БпЛА без руйнувань та потерпілих, пожежі не виявлено.

Як повідомлялося, під час повітряної в Києві було чутно вибухи. Моніторингові канали повідомляли про вибухи в Києві та передмісті столиці, зокрема у Броварах.