Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві спалахнула пожежа після атаки дронів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У Києві спалахнула пожежа після атаки дронів
Інформація про постраждалих наразі не надходила
фото ілюстративне

У Деснянському районі загорілася альтанка в котеджному містечку

Унаслідок атаки на Київ у ніч на 29 серпня в одному з районів Києва впали уламки дронів, після чого спалахнула пожежа. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Виклик екстрених служб в Деснянський район, де, за повідомленнями мешканців, впали уламки дрона. Підрозділи прямують на місце», – зазначив мер міста.

За інформацією КМВА, у Деснянському районі міста, попередньо, уламки впали на територію приватного домогосподарства. 

Як згодом повідомив Віталій Кличко, у Деснянському районі, де впали уламки дрона, горить альтанка в котеджному містечку. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Раніше повідомлялося, що унаслідок атаки ударних БпЛА в Голосіївському районі Києва сталося падіння уламків на територію житлової забудови. Уламками пошкоджені вікна та двері в квартирі на шостому поверсі житлового будинку. У квартирі виявлено невеликий уламок, схожий на гайку.

Також у Дніпровському районі Києва уламки БпЛА впали на дитячий майданчик між будинками. Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко зазначив, що на місці падіння уламків БпЛА без руйнувань та потерпілих, пожежі не виявлено.

Як повідомлялося, під час повітряної в Києві було чутно вибухи. Моніторингові канали повідомляли про вибухи в Києві та передмісті столиці, зокрема у Броварах.

Читайте також:

Теги: безпілотник Київ пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Переглянути виставку можна до 16 вересня у вестибюлі станції метро «Золоті ворота»
«Що для мене означає Україна?». У столичному метро відкрилась виставка дитячих малюнків
23 серпня, 20:59
Росіяни запустили дрон в автобус, у якому їхали будівельники
На Харківщині окупанти вдарили дроном по автобусу з людьми: є постраждалі
2 серпня, 11:19
Під час зустрічі дівчата по черзі стали завдавати потерпілій удари по голові та тілу
У Києві дівчата-підлітки побили 12-річну школярку
5 серпня, 18:14
Сапер Національної поліції оглядає дрон «Гербера» на Сумщині
Пінопласт, фанера і поліетилен: в мережі показали російський безпілотник «Гербера»
1 серпня, 21:11
Повстанці заявили, що мають зв'язки з українцями, але так само як і з усіма іншими – французами, американцями та рештою
Українські спецслужби вчать повстанців з Малі керувати БпЛА – Le Monde
3 серпня, 03:52
Рішення про розгортання «Пунктів незламності» по Києву було ухвалено після атаки РФ
Київ розгортає «Пункти незламності» після масштабної атаки РФ
26 серпня, 10:15
Усі три бурові платформи на схід від острова Зміїний зазнали нападу
У Чорному морі загорілися «вишки Бойка»: супутникові знімки
26 серпня, 13:17
КМДА: Станції метро «Арсенальна» та «Хрещатик» працюють лише в режимі укриття
Світло, вода, робота метро. Що відбувається в Києві станом на ранок
26 серпня, 09:05
У Києві та низці областей третя за добу повітряна тривога тривала понад 20 хвилин
У Києві та низці областей третя за добу повітряна тривога тривала понад 20 хвилин
26 серпня, 14:45

Новини

У Києві спалахнула пожежа після атаки дронів
У Києві спалахнула пожежа після атаки дронів
В одному з районів Києва уламки БпЛА впали на територію житлової забудови
В одному з районів Києва уламки БпЛА впали на територію житлової забудови
У Дніпровському районі столиці впали уламки БпЛА
У Дніпровському районі столиці впали уламки БпЛА
У Києві пролунали вибухи
У Києві пролунали вибухи
У Києві введено екстрені відключення світла
У Києві введено екстрені відключення світла
Росія отруює українські річки? «Київводоканал» заспокоїв мешканців столиці
Росія отруює українські річки? «Київводоканал» заспокоїв мешканців столиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 серпня: ситуація на фронті
42K
Загинув екскерівник Черкаської ОДА Сергій Сергійчук
42K
Спецслужби двох країн зламали телефон Дурова – The Wall Street Journal
17K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
14K
Вісім категорій чоловіків втратили право на відстрочку: кому у вересні можуть дати повістку
6881
Втрати ворога станом на 28 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Атака БпЛА на Київ та відкриття Паралімпійських ігор: головне за ніч
Сьогодні, 06:56
Мінлива хмарність, до 33° тепла: прогноз погоди на 29 серпня
Сьогодні, 04:50
Проєкт «Сталевий фронт» Ахметова розпочав підготовку військових шкіперів
Вчора, 12:50
Глава Федерації роботодавців транспорту оцінив плани «Укрзалізниці» підняти вантажні тарифи
Вчора, 12:21
Атака на нафтобазу на Ростовщині, просування ворога біля Вугледара: головне за ніч
Вчора, 06:40
Ворожа атака на Україну, удар по готелю в Кривому Розі: головне за ніч
27 серпня, 06:55

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua