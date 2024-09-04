Головна Світ Політика
search button user button menu button

Міноборони РФ прокоментувало удари по Полтаві та Львову

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Міноборони РФ прокоментувало удари по Полтаві та Львову
У Львові внаслідок ворожої атаки постраждало 38 людей
фото: glavcom.ua

За версією росіян, у Львові 4 вересня нібито було влучання в оборонні підприємства

Міноборони країни-агресорки прокоментувало сьогоднішні російські удари по Полтаві та Львову. Про це пише видання Meduza.

За даними російського відомства, у навчальному центрі Збройних сил України у Полтаві «під керівництвом іноземних інструкторів» підготовлено фахівців зі зв'язку та радіоелектронної боротьби, а також операторів безпілотників.

За версією росіян, у Львові 4 вересня нібито було влучання в оборонні підприємства, де виготовляли та ремонтували комплектуючі авіаційного та ракетного озброєння

Нагадаємо, у Львові внаслідок ворожої атаки постраждало 38 людей. Декілька з них у важкому стані. За даними МВС, у місті загинуло семеро людей, серед яких троє дітей.  Наразі триває пошуково-рятувальна операція. Пошкоджено півсотні багатоквартирних та приватних будинків.

Нагадаємо, що сьогодні, 4 вересня, близько 6-ї години ранку, російський ударний безпілотник завдав удару по житлових кварталах Львова. У районі головного вокзалу у житловому будинку виникла пожежа. Станом на зараз відомо про 38 постраждалих і сімох загиблих, серед яких є діти.

Крім того, під удар у Львові потрапили три школи і центр творчості.

Також унаслідок ворожої атаки по Львову на вулиці Коновальця постраждав обласний Центр спортивної медицини і реабілітації. Пошкоджено його історичну будівлю. Вибито понад 70 вікон. Від ударної хвилі повиносило рами. У шести кабінетах впала стеля.

До слова, польські військові під ранок 4 вересня через ракетну атаку РФ по Україні підіймали в небо свою авіацію. 

Також станом на ранок 4 вересня 53 людини загинули внаслідок учорашнього ворожого удару по навчальному закладу в Полтаві. Ще 298 осіб постраждали. Надзвичайники врятували 25 осіб, з них 11 деблоковано з-під завалів. За уточненими даними, під завалами може перебувати ще до п’яти осіб. Рятувальна операція триває.

Теги: пожежа Міноборони РФ військові безпілотник озброєння

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські пабліки повідомляють про досить стрімке просування ЗСУ в Курській області
Ситуація в Курську. Російські пропагандисти визнали катастрофу
7 серпня, 12:58
Цього разу окупанти вирішили зекономити на виплаті зарплат водіям трамвайно-тролейбусного управління
Водії громадського транспорту в окупованому Луганську місяцями не отримують зарплату
8 серпня, 07:23
Попередньо, внаслідок удару постраждалих немає
Безпілотник атакував базу США в Сирії – Reuters
10 серпня, 06:30
Руйнування у Курській області
Росії вдасться відбити Курськ? Прогноз The Hill
11 серпня, 10:17
Олексій Сапуга, видатний орнітолог з Миколаєва, загинув, захищаючи країну
На фронті загинув фотограф-орнітолог з Миколаєва. Згадаймо Олексія Сапугу
12 серпня, 09:00
РЛС призначена для контролю повітряного простору, визначення координат та розпізнавання повітряних цілей
ЗСУ знищили російську радіолокаційну станцію «Каста-2Е2» у тилу росіян
14 серпня, 17:30
Сили оборони здійснили наймасштабнішу атаку на аеродроми РФ
Масштабна атака на аеродроми РФ та візит українських журналістів на Курщину. Головне за 14 серпня
14 серпня, 21:00
Поки що немає даних про те, чи перебували всередині приміщення люди на момент виникнення пожежі
У Києві спалахнула пожежа біля торговельно-розважального центру (фото, відео)
21 серпня, 08:50
Ворог здійснив ракетний удар по Одещині. Внаслідок падіння уламків ракет пошкоджено приватні будинки та велика кількість автотранспорту
Один із найбільших ударів по Україні. Постраждало 15 областей, є загиблі (фото, відео)
26 серпня, 18:39

Політика

Міноборони РФ прокоментувало удари по Полтаві та Львову
Міноборони РФ прокоментувало удари по Полтаві та Львову
Рамштайн-24: Пентагон повідомив, коли відбудеться засідання
Рамштайн-24: Пентагон повідомив, коли відбудеться засідання
США можуть надати Україні далекобійні ракети? Заява Пентагону
США можуть надати Україні далекобійні ракети? Заява Пентагону
У Білому домі прокоментували російський удар по Полтаві
У Білому домі прокоментували російський удар по Полтаві
США висунули звинувачення проти вищого керівництва ХАМАС
США висунули звинувачення проти вищого керівництва ХАМАС
Обстріл Полтави не вплинув на політику США щодо ударів України по Росії – Пентагон
Обстріл Полтави не вплинув на політику США щодо ударів України по Росії – Пентагон

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
СБУ затримала екснардепа, який планував підриви на «Укрзалізниці» і замах на Гордона
50K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
42K
Печерський суд зобов'язав ДБР відкрити справу проти адвоката Порошенка: що сталося?
19K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
14K
Ракетний удар по Полтаві: оголошено збір крові для поранених (оновлено)
14K
«Злочинці будуть покарані». Сирський відреагував на трагедію у Полтаві

Новини

Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
Вчора, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
31 серпня, 08:33
Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч
31 серпня, 06:58

Прес-релізи

Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
3 вересня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua