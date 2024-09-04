Міноборони РФ прокоментувало удари по Полтаві та Львову

За версією росіян, у Львові 4 вересня нібито було влучання в оборонні підприємства

Міноборони країни-агресорки прокоментувало сьогоднішні російські удари по Полтаві та Львову. Про це пише видання Meduza.

За даними російського відомства, у навчальному центрі Збройних сил України у Полтаві «під керівництвом іноземних інструкторів» підготовлено фахівців зі зв'язку та радіоелектронної боротьби, а також операторів безпілотників.

За версією росіян, у Львові 4 вересня нібито було влучання в оборонні підприємства, де виготовляли та ремонтували комплектуючі авіаційного та ракетного озброєння.

Нагадаємо, у Львові внаслідок ворожої атаки постраждало 38 людей. Декілька з них у важкому стані. За даними МВС, у місті загинуло семеро людей, серед яких троє дітей. Наразі триває пошуково-рятувальна операція. Пошкоджено півсотні багатоквартирних та приватних будинків.

Нагадаємо, що сьогодні, 4 вересня, близько 6-ї години ранку, російський ударний безпілотник завдав удару по житлових кварталах Львова. У районі головного вокзалу у житловому будинку виникла пожежа. Станом на зараз відомо про 38 постраждалих і сімох загиблих, серед яких є діти.

Крім того, під удар у Львові потрапили три школи і центр творчості.

Також унаслідок ворожої атаки по Львову на вулиці Коновальця постраждав обласний Центр спортивної медицини і реабілітації. Пошкоджено його історичну будівлю. Вибито понад 70 вікон. Від ударної хвилі повиносило рами. У шести кабінетах впала стеля.

До слова, польські військові під ранок 4 вересня через ракетну атаку РФ по Україні підіймали в небо свою авіацію.

Також станом на ранок 4 вересня 53 людини загинули внаслідок учорашнього ворожого удару по навчальному закладу в Полтаві. Ще 298 осіб постраждали. Надзвичайники врятували 25 осіб, з них 11 деблоковано з-під завалів. За уточненими даними, під завалами може перебувати ще до п’яти осіб. Рятувальна операція триває.