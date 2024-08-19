У Ростовській області сталася нова пожежа

У середині 2018 року місцеві жителі виступали проти відкриття сміттєвого полігону

Вогонь охопив дві сотні квадратних метрів

В Азовському районі Ростовської області загорівся сміттєвий полігон. Пожежа сталася 19 серпня в хуторі Павлівка, загорілися харчові та побутові відходи. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Місцеві жителі помітили вогонь, що охопив значну територію, після чого викликали пожежників. Як зазначається, сміттєвий полігон загорівся поруч із ЖК «Платовський».

Вогонь охопив дві сотні квадратних метрів фото з соцмереж

Вогонь поширився на 200 кв. м. Для боротьби з пожежею було залучено дві автоцистерни.

У середині 2018 року місцеві жителі виступали проти відкриття сміттєвого полігону. Вони були стурбовані екологічними проблемами, пов'язаними з накопиченням великої кількості сміття в житловому районі, що призвело до масштабного протесту.

Нагадаємо, у ніч на 18 серпня українські захисники завдали удару по комбінату «Кавказ» у Ростовській області РФ. Наші воїни здійснили атаку на комбінат «Кавказ». За даними Генштабу, там зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії.

До слова, на нафтобазі у Пролетарську Ростовській області РФ, яку вчора атакували Сили оборони України, вибухнув ще один резервуар з паливом. Пожежа триває вже другу добу.