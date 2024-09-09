Повітряна атака на Київ: усі дрони збиті на підступах до столиці

У столиці минулося без жертв та руйнувань

У ніч на 9 вересня російські війська знову запустили на Київ безпілотники. Ударні БпЛА були запущені з території Курської області та заходили на столицю після опівночі кількома хвилями. Про це інформує КМВА.

«Пʼята повітряна атака на Київ з початку вересня! Цієї ночі російська армія знову застосувала ударні БпЛА, попередньо на кшталт Shahed, запущені з території Курської області. На Київ баражуючі боєприпаси заходили після опівночі, кількома хвилями. Повітряна тривога у столиці тривала понад годину», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що завдяки ефективній роботі сил протиповітряної оборони всі ворожі дрони були знищені на підступах до міста.

Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих.

Нагадаємо, вночі у Києві оголошували повітряну тривогу.