Повітряна атака на Київ: усі дрони збиті на підступах до столиці
У столиці минулося без жертв та руйнувань
У ніч на 9 вересня російські війська знову запустили на Київ безпілотники. Ударні БпЛА були запущені з території Курської області та заходили на столицю після опівночі кількома хвилями. Про це інформує КМВА.
«Пʼята повітряна атака на Київ з початку вересня! Цієї ночі російська армія знову застосувала ударні БпЛА, попередньо на кшталт Shahed, запущені з території Курської області. На Київ баражуючі боєприпаси заходили після опівночі, кількома хвилями. Повітряна тривога у столиці тривала понад годину», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що завдяки ефективній роботі сил протиповітряної оборони всі ворожі дрони були знищені на підступах до міста.
Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих.
Нагадаємо, вночі у Києві оголошували повітряну тривогу.
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