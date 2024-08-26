Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Масована атака на Україну. Яка ситуація в областях (фото, відео)

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Масована атака на Україну. Яка ситуація в областях (фото, відео)
Росіяни пошкодили багатоквартирний будинок в Луцьку
фото: ДСНС

«Укренерго» надало розпорядження ввести екстрені відключення світла після атаки РФ

Сьогодні, 26 серпня, Росії здійснила черговий масований обстріл України. Станом на 10:10 повідомляється про вибухи у Дніпрі, Кривому Розі, Кропивницькому, Харкові, також вибухи чули на Вінниччині.

Атака на Полтавщину

Російські загарбники вранці атакували цивільну інфраструктуру, про що заявив очільник ОВА Філіп Пронін. Внаслідок атаки постраждав промисловий об'єкт, відомо про п’ятьох травмованих.

Влучання в Луцьку

Російські окупанти влучили по Луцьку, де внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирний будинок

Наслідки російської атаки на Луцьк
Наслідки російської атаки на Луцьк
фото: ДСНС

Рятувальники оперативно ліквідували наслідки горіння та руйнувань конструкцій у квартирі. Крім цього, надано допомогу мешканцям для евакуації у безпечне місце.

Згодом очільник міста повідомив, що внаслідок атаки ушкоджено також обʼєкт інфраструктури і є один загиблий.

Вибухи у столиці

Про декілька потужних вибухів повідомляли й жителі столиці. Кореспондент «Главкома» зауважив, що під час повітряної тривоги на лівому березі сталася потужна пожежа. Крім цього, жителі масово фіксували перебої з електрикою та водопостачанням.

Київщина

На Київщині зафіксовано пошкодження інфраструктурних об’єктів внаслідок атаки РФ. Про це заявив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

«Є пошкодження інфраструктурних об’єктів. Вже маємо інформацію про поранену людину. Її доправлено до одного з районних медзакладів, надається необхідна допомога», – йдеться у заяві.

Також Кравченко повідомив про пошкодження приватних будинків внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в чотирьох районах. «Деталі згодом. Всі оперативні служби працюють на місцях», – додав очільник ОВА.

Атака на Дніпропетровщину

Також один загиблий є у Дніпропетровській області: 69-річний чоловік. Внаслідок атаки РФ сталося кілька займань, зокрема, пожежа у дачному будинку.

Удар по Запорізькому району

Про загиблого через атаку держави-терористки повідомив й очільник Запорізької ОВА. Так, у Запорізькому районі ворог наніс удар поряд з приватним будинком.

Житомирщина

У Житомирі призупинено водопостачання, місто без світла, працюють ДСНС та відповідні служби. Водоканал також уточнив, що більше інформації щодо відновлення водопостачання буде згодом.

«Поки що не можу дати інформацію, коли буде електроенергія. Одразу після відбою водоканал почне працювати на генераторах подавати воду. Постачання води буде близько двох годин, щоб люди могли зробити резерв води, після буде припинено водопостачання. Далі вода буде з 19:00 до 22:00. Завтра зранку з 6:00 до 9:00 буде вода. Зараз збираємо штаб та робимо додатковий резерв по паливу і мастилам для роботи генераторів. Каналізаційні станції вже працюють на генераторах. Ситуація поки така, більше трохи пізніше...», – повідомив мер Житомира Сергій Сухомлин.

Ситуація у енергосистемі

У низці українських міст, зокрема у Києві, Житомирі зʼявились перебої з енергопостачанням. «Укренерго» надало розпорядження ввести екстрені відключення світла. 

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що перебої з енергопостачанням повязані із проблемами в загальноукраїнській енергетичній мережі. Також Кличко заявив, що на правому березі столиці через відключення світла є перебої з водопостачанням.

Також атакувала енергетичні об'єкти на Львівщині. За словами глави ОВА, через російську атаку у Львові та області частково виникли перебої з електропостачанням. 

Знеструмлення торкнулися й роботи поїздів: «Укрзалізниця» попередила про затримки. «У зв'язку з масштабною атакою ворога маємо декілька знеструмлень по різних регіонах. Виведено резервні тепловози, усі поїзди далекого сполучення продовжать рух», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські загарбники знову атакували Україну ракетами та безпілотниками. Так, у низці областей вранці було чутно вибухи.

Як відомо, о 3:08 у Києві пролунав сигнал повітряної тривоги. Пізніше влада повідомила, що зафіксовано рух ворожих безпілотних літальних апаратів. Сили протиповітряної оборони працювали над їх знешкодженням.

Як повідомлялося, 26 серпня безпілотники атакували Саратовську область. За словами губернатора області Романа Бусаргіна, нібито протиповітряна оборона знищила дрони. Однак уламки потрапили в будинки в Саратові та Енгельсі.

Читайте також:

Теги: пожежа відключення ворог Укренерго влада чоловік будинок обстріл Генштаб Укрзалізниця Віталій Кличко окупанти відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі
Підпалювали автомобілі військовослужбовців: в Одесі затримано молодиків
29 липня, 12:28
Влада спростувала інформацію про вибухи в Києві (оновлено)
Влада спростувала інформацію про вибухи в Києві (оновлено)
30 липня, 23:36
Сили оборони влучили у 12-тонний російський гелікоптер двокілограмовим FPV-дроном
Сили оборони вперше збили дроном російський вертоліт Мі-8 – Forbes
1 серпня, 11:59
Частина Шебекіно тимчасово залишається без світла
У Білгородській області палає житловий будинок (відео)
31 липня, 08:28
Залізничники вже відновили ушкоджені ділянки інфраструктури на Полтавщині
Через атаку на залізницю затримується низка потягів: графік руху
4 серпня, 15:17
Звільнені російські опозиціонери (зліва направо) Володимир Кара-Мурза, Олексій Пивоваров та Ілля Яшин розповідають на першій прессконференції, як з Росії варто зняти західні санкції
«Зручніше пересидіти на Заході». Пономарьов пояснив, чому російські ліберали не відвідують Україну
16 серпня, 16:00
Андрій Яблоков загинув 12 серпня під час штурму села Мартинівка Суджанського району
У Курській області загинув ексначальник окупаційної поліції Севастополя
19 серпня, 13:21
Атака на Тернопільщину: влада повідомила, куди цілив ворог (відео)
Атака на Тернопільщину: влада повідомила, куди цілив ворог (відео)
20 серпня, 09:31
Місцеві жителі всю ніч та ранок слухали як вибухають склади з авіаційними КАБами, боєкомплектом та паливо-мастильними матеріалами
СБУ повідомила деталі спецоперації на аеродромі «Маринівка» на Волгоградщині (відео)
22 серпня, 12:36

Події в Україні

Росіяни атакували об'єкти енергетики ще у двох областях
Росіяни атакували об'єкти енергетики ще у двох областях
Росіяни пошкодили багатоквартирний будинок в Луцьку (фото)
Росіяни пошкодили багатоквартирний будинок в Луцьку (фото)
Масована атака на Україну. Яка ситуація в областях (фото, відео)
Масована атака на Україну. Яка ситуація в областях (фото, відео)
Українські воїни збили російську ракету з кулемета (відео)
Українські воїни збили російську ракету з кулемета (відео)
Російські війська вдарили по енергетиці на Львівщині
Російські війська вдарили по енергетиці на Львівщині
«Маємо декілька знеструмлень»: «Укрзалізниця» попередила про затримки поїздів
«Маємо декілька знеструмлень»: «Укрзалізниця» попередила про затримки поїздів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Стало відомо, кого затримали в Парижі разом із Павлом Дуровим
44K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
15K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
11K
26 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5167
У Росії злетіли 11 бортів Ту-95МС – Повітряні сили
4972
Через втечу депутата Дмитрука за кордон розпочато кримінальне провадження

Новини

США посилили санкції проти російської металопродукції: дісталося «Норнікелю» та «Євразу»
24 серпня, 18:23
Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
23 серпня, 18:11
Гарріс прийняла номінацію демократів: обіцяє підтримку Україні
23 серпня, 06:16
Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua