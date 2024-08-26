Масована атака на Україну. Яка ситуація в областях (фото, відео)

«Укренерго» надало розпорядження ввести екстрені відключення світла після атаки РФ

Сьогодні, 26 серпня, Росії здійснила черговий масований обстріл України. Станом на 10:10 повідомляється про вибухи у Дніпрі, Кривому Розі, Кропивницькому, Харкові, також вибухи чули на Вінниччині.

Атака на Полтавщину

Російські загарбники вранці атакували цивільну інфраструктуру, про що заявив очільник ОВА Філіп Пронін. Внаслідок атаки постраждав промисловий об'єкт, відомо про п’ятьох травмованих.

Влучання в Луцьку

Російські окупанти влучили по Луцьку, де внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирний будинок.

Наслідки російської атаки на Луцьк фото: ДСНС

Рятувальники оперативно ліквідували наслідки горіння та руйнувань конструкцій у квартирі. Крім цього, надано допомогу мешканцям для евакуації у безпечне місце.

Згодом очільник міста повідомив, що внаслідок атаки ушкоджено також обʼєкт інфраструктури і є один загиблий.

Вибухи у столиці

Про декілька потужних вибухів повідомляли й жителі столиці. Кореспондент «Главкома» зауважив, що під час повітряної тривоги на лівому березі сталася потужна пожежа. Крім цього, жителі масово фіксували перебої з електрикою та водопостачанням.

Київщина

На Київщині зафіксовано пошкодження інфраструктурних об’єктів внаслідок атаки РФ. Про це заявив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

«Є пошкодження інфраструктурних об’єктів. Вже маємо інформацію про поранену людину. Її доправлено до одного з районних медзакладів, надається необхідна допомога», – йдеться у заяві.

Також Кравченко повідомив про пошкодження приватних будинків внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в чотирьох районах. «Деталі згодом. Всі оперативні служби працюють на місцях», – додав очільник ОВА.

Атака на Дніпропетровщину

Також один загиблий є у Дніпропетровській області: 69-річний чоловік. Внаслідок атаки РФ сталося кілька займань, зокрема, пожежа у дачному будинку.

Удар по Запорізькому району

Про загиблого через атаку держави-терористки повідомив й очільник Запорізької ОВА. Так, у Запорізькому районі ворог наніс удар поряд з приватним будинком.

Житомирщина

У Житомирі призупинено водопостачання, місто без світла, працюють ДСНС та відповідні служби. Водоканал також уточнив, що більше інформації щодо відновлення водопостачання буде згодом.

«Поки що не можу дати інформацію, коли буде електроенергія. Одразу після відбою водоканал почне працювати на генераторах подавати воду. Постачання води буде близько двох годин, щоб люди могли зробити резерв води, після буде припинено водопостачання. Далі вода буде з 19:00 до 22:00. Завтра зранку з 6:00 до 9:00 буде вода. Зараз збираємо штаб та робимо додатковий резерв по паливу і мастилам для роботи генераторів. Каналізаційні станції вже працюють на генераторах. Ситуація поки така, більше трохи пізніше...», – повідомив мер Житомира Сергій Сухомлин.

Ситуація у енергосистемі

У низці українських міст, зокрема у Києві, Житомирі зʼявились перебої з енергопостачанням. «Укренерго» надало розпорядження ввести екстрені відключення світла.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що перебої з енергопостачанням повязані із проблемами в загальноукраїнській енергетичній мережі. Також Кличко заявив, що на правому березі столиці через відключення світла є перебої з водопостачанням.

Також атакувала енергетичні об'єкти на Львівщині. За словами глави ОВА, через російську атаку у Львові та області частково виникли перебої з електропостачанням.

Знеструмлення торкнулися й роботи поїздів: «Укрзалізниця» попередила про затримки. «У зв'язку з масштабною атакою ворога маємо декілька знеструмлень по різних регіонах. Виведено резервні тепловози, усі поїзди далекого сполучення продовжать рух», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські загарбники знову атакували Україну ракетами та безпілотниками. Так, у низці областей вранці було чутно вибухи.

Як відомо, о 3:08 у Києві пролунав сигнал повітряної тривоги. Пізніше влада повідомила, що зафіксовано рух ворожих безпілотних літальних апаратів. Сили протиповітряної оборони працювали над їх знешкодженням.

Як повідомлялося, 26 серпня безпілотники атакували Саратовську область. За словами губернатора області Романа Бусаргіна, нібито протиповітряна оборона знищила дрони. Однак уламки потрапили в будинки в Саратові та Енгельсі.