Президенти, прем’єри, міністри, генерали та воїни з передової. Конференція YES у фото і цитатах

Сотні українських та світових політиків та візіонерів зібралися, аби усвідомити «необхідність перемагати»

13 та 14 вересня у столиці України пройшла конференція YES-2024 (Ялтинська європейська стратегія). Ювілейний, 20-й за рахунком форум, був присвячений темі «Необхідність перемагати».

Організатори анонсували у відкритті форуму «спеціального гостя». Із міркувань безпеки його ім’я не оголошувалося навіть серед учасників заходу.

Проте всі добре розуміли, що це за персона...

Зеленський. Про подвійні стандарти моралі

Уранці 13 вересня в одній точці у центрі столиці попри усі правила безпеки воєнного часу зібралося все вище керівництво України: президент Володимир Зеленський з першою леді, глави парламенту та уряду, практично усі міністри.

Ще за кілька годин до початку форуму поруч з місцем його проведення можна було помітити незвичне пожвавлення. Кількість озброєних силовиків на квадратний метр явно перевищувала норму навіть для часів війни.

Організатори конференції намагалися до кінця форуму зберегти у конфіденційності місце та час зустрічі, але сховати таку кількість людей у центрі міста було надзавданням. Люди з бейджами YES, які після реєстрації вирішили згаяти час з кавою у прилеглих кварталах, псували інтригу.

Про виступ Зеленського та його спілкування із журналістом СNN Фарідом Закарією «Главком» повідомляв окремо.

Зала, яка приймала форум, не могла вмістити усіх охочих послухати главу держави. Без місця залишилися і народні депутати, і численні іноземні гості. Але навіть тим, хто встиг зайняти своє персональне крісло, з часом доводилося підніматися: гості у проходах закривали огляд того, що відбувалося на сцені форуму.

Братам Суркісам врешті вдалося знайти собі місце на останніх рядах фото: glavcom.ua

Мер Львова Андрій Садовий слухав президента Зеленського стоячи фото: Фонд Віктора Пінчука

Організатори YES за два дні у режимі нон-стоп провели два десятка представницьких панелей, присвячених темі війни, допомоги союзників Україні, внутрішніх викликів нашій державі. Та якою б не була креативною назва дискусій, у кожній звучали слова про нерішучість партнерів, потребу не боятися допомагати.

Німим докором світу також стала «стіна плачу» з фото загиблих українських воїнів – тло сцени Ялтинської європейської стратегії цьогоріч.

Ялтинська європейська стратегія – 2024. Українська стіна плачу фото: Фонд Віктора Пінчука

«Якщо Росія досягне успіху в Україні? Китай, Північна Корея та Іран, найбільш імовірно, виступлять проти Тайваню, Південної Кореї та Ізраїлю. Весь світ буде втягнутий у війну. Чим більшою буде військова підтримка України, тим меншим буде ризик ескалації, війни між НАТО і Росією, а також виникнення глобального ефекту доміно – появи дедалі більшої кількості воєн проти демократії», – задав тон форуму його засновник Віктор Пінчук.

Віктор Пінчук, засновник Ялтинської європейської стратегії, бізнесмен і меценат фото: glavcom.ua

Пінчук також відзначив: заклики деяких західних політиків запобігти ескалації війни з Росією – це успіх російської пропаганди. «Західні лідери думають про ескалацію і вони роблять менше ніж потрібно для перемоги України. Вони встановлюють обмеження на застосування зброї. Це самостримування», – констутвав бізнесмен.

«Перемогти чи не бути? Це – не питання, це – страшна, жорстока дилема для України, для Європи, для всього цивілізованого світу. Вона має глибоко хвилювати всіх лідерів. Перемогти чи не бути», – підсумував мільярдер.

Зеленський у своєму виступі сипав болючою конкретикою. Кожен факт звучав докором на адресу тих, хто мав би реагувати на те, що коїться в Україні: «Учора російська армія завдала одного з численних ударів по Україні… Росіяни бачили, куди били, згоріли вантажівки Міжнародного комітету Червоного Христа. Двоє людей були поранені цим ударом. І, на жаль, трьох було вбито... І прикро, дуже прикро бачити, що Червоний Хрест у своїй офіційній комунікації побоявся сказати навіть, що це був російський удар». Далі президент нагадав, що напередодні російська ракета влучила в балкер у Чорному морі, який був завантажений пшеницею для Єгипту: «Від Єгипту не було реакцій. Жодних. Хоча це їхня продовольча безпека».

Президент Володимир Зеленський: «На жаль, у світі є досі ілюзії, ніби можна поговорити з Москвою і вона стане м’якшою чи схильною до примирення» фото: Фонд Віктора Пінчука

«Допоки є подвійні стандарти у сфері моралі, Путін може шукати щось інше, крім миру», – зробив висновок президент.

Гіркий сміх у залі також викликала ремарка про те, що єдиною країною, яка зважилася збивати російські дрони у своєму небі, поки що є лише Білорусь, а не хтось з наших партнерів.

Зеленський також анонсував зустріч з Байденом у найближчі тижні. Це важлива новина: американський годинник невпинно цокає, наближаючи день виборів і невизначеність для України.

Уряд. Люди є, дайте зброю та техніку

Уранці другого дня конференції відбулася панель за участю глави уряду Дениса Шмигаля. Його ключові заяви адресувалися не лише іноземним партнерам, а й українському бізнесу. Прем’єр запевнив: заброньованими вже є 900 тис. працівників, але він бачить можливості того, що «може бути й більше».

Денис Шмигаль на YES-2024 фото: glavcom.ua

Глава Нацбанку Андрій Пишний потішив інформацією про те, що МВФ вперше почав у своїх розрахунках допомоги Україні розглядати конфіскацію російських активів як інструмент – джерело покриття збитків України від війни.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, глава НБУ Андрій Пишний, міністр енергетики Герман Галущенко фото: glavcom.ua

Міністр енергетики Герман Галущенко звично говорив про ситуацію в енергетиці напередодні початку опалювального сезону. При цьому міністр визнав, що вирахувати збитки від знищення генерації нині практично неможливо. Галущенко поставив риторичне питання: чи варто зараховувати вже до збитків Запорізьку АЕС, яка третій рік під контролем окупантів. Ціна цього об’єкта, за даними урядовця, сягає $40 млрд.

Міністр оборони Рустем Умєров, зробив дуже сміливу заяву, яка точно була не для внутрішнього споживача. Суть сказаного: люди у нас є, проте бракує техніки. Цифра «5 млн. у Резерві+» з уст урядовця має б додати впевненості нашим союзникам, які вагаються з допомогою? Питання про те, чи всі ці мільйони готові до мобілізації, Умерову хтось таки поставить за інших обставин.

Міністр оборони Рустем Умеров фото: Фонд Віктора Пінчука

Та проблема гострого дефіциту людей на фронті все ж піднімалася, але не українцями. Глава польського МЗС Радослав Сікорський, який також прибув до Києва, відверто говорить: чоловіків, які виїхали з України, варто стимулювати повертатися захищати Батьківщину. Європейським урядам треба скорочувати соціальні виплати цій категорії біженців. Дипломат гранично відвертий: навіть у себе в Польщі, яка не така щедра на виплати, як, наприклад, сусідня Німеччина, він не бачить охочих долучатися до Українського легіону. Створення цього підрозділу на території сусідньої держави було анонсоване кілька місяців тому.

Військові, запрошені на форум, говорили ще відвертіше: про ціну дрона і тиранію часу. Роберт Бровді «Мадяр», засновник та командир спеціального підрозділу безпілотних авіаційних комплексів «Птахи Мадяра», описав найближче «дронове» майбутнє. Стрімкість технологій, за його даними, може привести до того, що вже в наступному році професія оператора дронів може втратити цінність. Безпілотна індустрія прямує до того, аби БПЛА самі наводилися і стріляли.

Командир 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Павло Паліса розчулив залу, декого у буквальному сенсі до сліз, відвертим фінальним зверненням до союзників: «Ми можемо, ми хочемо і ми вигриземо цю перемогу. Потрібна ваша допомога».

Панель за участю військових командирів: Ігор Оболенський, командир 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія»; Павло Паліса, командир 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр»; Роберт Бровді «Мадяр», командир спецпідрозділу безпілотних авіаційних комплексів «Птахи Мадяра» фото: glavcom.ua

Глава ГУР Кирило Буданов солірував на окремій панелі. Його заяви першими розлетілись стрічками новин. Головний розвідник назвав союзника Росії, від якого найбільше потерпає Україна. І це не Іран. А також не втримався і знову дав прогноз: повідомив строк, коли врешті Росія втомиться наступати?

Кирило Буданов на YES-2024 фото: Фонд Віктора Пінчука

За даними глави військової розвідки, наближається час, коли окупантам доведеться або оголошувати мобілізацію, або зменшувати інтенсивність бойових дій. Але станеться це «диво» не раніше ніж через рік

Юлія Тимошенко у супроводі «головного дипломата» «Батьківщини» Григорія Немирі фото: glavcom.ua

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Партнери. Дух Трампа

Серед іноземних зірок форуму традиційно виділявся ексглава британського уряду Борис Джонсон. Він увосьме прибув до Києва під час війни. Пересування Джонсона звично має вигляд рухомої фотозони. Цього разу для свого запального виступу у підтримку України політик зпготував пікантну родзинку – відео Дональда Трампа з літака. Експрезидент, який планує повернутися у Білий дім, традиційно багато говорив, проте мало що сказав. Та «ефект присутності» на форумі забезпечив.

Відеозвернення Трампа. Як завжди обіцяє завершити війну фото: glavcom.ua

Дух Трампа у Києві був також присутній завдяки Майку Помпео, колишньому держсекретарю США (2018-2019). Помпео розкритикував кандидата у віцепрезиденти від Республіканської партії Джей Ді Венса, заявивши, що той не розуміє інтереси США, коли пропонує свої мирні ініціативи для України – буферну зону на території України та відмову від вступу до НАТО

Проте, за словами Помпео, заяви Венса – «це заяви людини, яка не буде президентом Сполучених Штатів». Тобто українцям радять не робити передчасні висновки щодо наслідків можливої перемоги Трампа. Не робить їх і сам Помпео. Він дуже добре знає свого колишнього шефа…

Зустріч 70-го держсекретаря США Майка Помпео з президентом Володимиром Зеленським на полях конференції YES-2024 фото: офіс президента

Ексглава Держдепу кілька разів у жартівливій формі згадував непередбачуваність Трампа.

Відверто зізнався, що деякий час на посаді він прокидався вранці і насамперед біг у мережу перевірити, чи не написав Трамп про його (Помпео) звільнення. Дружині політика доводилося заспокоювати його: вона переконувала Помпео, що чиновника такого рівня все ж попередять про таке рішення заздалегідь.

YES-2024. Ключові іноземні гості Алар Каріс, президент Республіки Естонія; Ґабріель Атталь, експрем'єр-міністр Франції; Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі; Ґабріеліус Ландсбергіс, міністр закордонних справ Литви; Троельс Лунд Поульсен, міністр оборони Данії; Санна Марін, прем'єр-міністерка Фінляндії (2019-2023); Кайса Оллонгрен, міністерка оборони Нідерландів (2022-2024); Борис Джонсон, Прем'єр-міністр Великої Британії (2019-2022); Майк Помпео, 70-й Державний секретар США; Ліндсі Грем, Сенатор США (онлайн); Дональд Бейкон, конгресмен, Палата представників Конгресу США; Джиммі Панетта, конгресмен, Палата представників США; Салуд Карбахал, Конгресмен, Палата представників США; Джим Коста, конгресмен, Палата представників США; Роб Портман, колишній сенатор Сполучених Штатів (Огайо), Американський інститут підприємництва; Генерал Девід Петреус, партнер і голова Глобального інституту, KKR ; Генерал Веслі Кларк, голова Wesley K. Clark & Associate; Аннет Кробер-Ріль, віцепрезидентка Google зі взаємодії з органами державної влади та публічної політики в Європі; Генерал-майор Крістіан Фройдінг, Директор Об'єднаного штабу планування та командування, Міністерство оборони Федеративної Республіки Німеччина; Тімоті Снайдер, професор історії та міжнародних відносин Єльського університету;

Нагадаємо історія Ялтинської європейської стратегії розпочалася 1 липня 2004 року. Тоді організатори провели першу зустріч у Лівадійському палаці в Ялті в українському Криму. У 2013 році, через окупацію Криму Російською Федерацією YES була змушена перенести щорічні заходи до Києва. У рамках форуму українські політики, експерти, лідери громадянського суспільства та бізнесу зустрічаються з міжнародними політиками. Засновником конференції є мільярдер Віктор Пінчук.

«Главком»