В Україні повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 17 хвилин
Громадянам можна вийти з укриття
О 15:36 була оголошена ракетна небезпека по всій території України. Зафіксовано зліт МіГ 31 К. О 15:54 оголошено відбій.
Актуальна карта повітряних тривог має такий вигляд:
Мапа укриттів для населення міста Києва
Нагадаємо, триває 1185-ий день повномасштабної війни. За минулу добу відбулося 101 бойове зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.
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