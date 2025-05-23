В Україні повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 17 хвилин

Громадянам можна вийти з укриття

О 15:36 була оголошена ракетна небезпека по всій території України. Зафіксовано зліт МіГ 31 К. О 15:54 оголошено відбій.

Актуальна карта повітряних тривог має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1185-ий день повномасштабної війни. За минулу добу відбулося 101 бойове зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.