Головна Новини
search button user button menu button

Комбінована атака на Київ: відомо про перших постраждалих

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Комбінована атака на Київ: відомо про перших постраждалих
фото з відкритих джерел

Загроза для регіону триває, перейдіть в укриття

У ніч проти 24 травня Росія завдала комбінованого удару по Києву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на столичну владу.

Сирени повітряної  тривоги розірвали небо над Києвом близько 22:00. Згодом кияни почули потужні вибухи. Ворог атакував область та столицю ударними БпЛА. 

Близько 00:30 російські війська запустил балістичні ракети по Києву. За повідомленням очільника КМВА Тимура Ткаченка, зафіксовано падіння уламків у декількох районах Києва.

В Оболонському районі зафіксовано падіння уламка ракети. У Святошинському районі зафіксовано падіння уламків за різними адресами та пожежі. Відомо, що загорілось нежитлове приміщення.

У Дніпровському районі зафіксовано пожежі на першому та останньому поверхах житлового будинку. В цьому ж районі постраждали двоє людей.

У Соломʼянському районі столиці уламки БпЛА впали на верхній поверх житлового будинку. За словами Кличка, в цьому районі палає квартира в житловому будинку.

На місцях працюють всі екстрені служби.

Варто зазначити, очільник КОВА Микола Калашник повідомив, що внаслідок ворожої атаки БпЛА у Броварському районі поранено 54-річного чоловіка та 50-річну жінку.

Зауважимо, о 22:55 у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. Згодом столична влада повідомила про падіння уламків у Києві.

Перед цим Київ здригнувся від вибухів. Як стало відомо, у Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків ворожого БпЛА на відкритій території.

«БпЛА ще заходять на столицю. В місті працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!», – написав мер Києва Віталій Кличко.

Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено авто. Обійшлось без пожежі.

Згодом Ткаченко уточнив, що пошкоджено чотири авто та вікна будівлі. Наразі за допомогою до медиків ніхто не звертався.

Нагадаємо, вранці, 23 травня у Києві та області лунала повітряна тривога через атаку ворожих дронів, на Київщині працювали сили ППО.

Як повідомили у ДСНС, в Обухівському районі через падіння уламків «шахедів» в одному з житлових будинків виникла пожежа.

Повідомляється, що рятувальники швидко загасили пожежу, яка спалахнула в одному з житлових будинків.

За даними Київської обласної військової адміністрації, внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнали сім приватних будинків, чотири автомобілі, гараж та господарські будівлі.

До слова, у ніч на 21 травня окупанти атакували дронами Київщину. Внаслідок ворожої атаки БпЛА постраждала сім’я з Бориспільського району.

У хлопця 17 років, дівчинки трьох років та їх 42-річної мами гостра реакція на стрес. У сина 13 років – різана рана стопи. У чоловіка 30 років – різана рана надбрівної дуги.

Теги: ракетна атака уламки ракет дрон вибух

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві лунали сильні вибухи
Удар по Києву. У столиці зросла кількість постраждалих, є загиблі (оновлено)
24 квiтня, 03:52
Глава держави наголосив, що внаслідок російського терору в Україні поранені понад 80 людей, є загиблі
Росія вбила у Києві брата і сестру – Зеленський
24 квiтня, 14:39
Саркофаг на ЧАЕС після атаки дрона
Російський удар по ЧАЕС. Директор станції у річницю катастрофи оцінив стан конфайнменту
26 квiтня, 10:07
Рятувальна операція триває, адже, за словами представників ДСНС, під завалами можуть залишатися інші люди
Шість годин під завалами: на Святошині врятували чоловіка, який подав сигнал рятувальникам
24 квiтня, 09:58
Дрони атакують Конотоп
Конотоп атакують дрони: лунають вибухи, працює ППО
5 травня, 00:56
Дрони ввечері атакували Черкащину: фото наслідків
Дрони ввечері атакували Черкащину: фото наслідків
8 травня, 08:03
Дрони атакують Україну
У різних регіонах країни лунають вибухи: триває загроза ударних дронів
14 травня, 02:58
Пожежа на Болховському заводу напівпровідникових приладів в Орловській області
Дрони атакували важливий для військової промисловості завод в Орловській області
21 травня, 06:19
Спочатку «Батяр» розроблявся як дрон-камікадзе для глибоких ударів, проте з часом його можливості було розширено
Україна розробила «шахедоподібний» дрон «Батяр»: характеристика
Сьогодні, 00:15

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
226K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 травня: ситуація на фронті
85K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 травня 2025
33K
Лавров раптово висунув претензії до Кучми. Все через книгу, видану 22 роки тому
28K
В одній із областей з’являться мобільні блокпости
25K
Україна та Росія провели великий обмін полоненими – Трамп
20K
Украв кондиціонери, підлеглих гнав будувати хату: нові деталі справи військового проректора

Новини

Комбінована атака на Київ: відомо про перших постраждалих
Сьогодні, 01:59
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Вчора, 21:56
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
Вчора, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 травня, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua