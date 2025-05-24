Комбінована атака на Київ: відомо про перших постраждалих

Загроза для регіону триває, перейдіть в укриття

У ніч проти 24 травня Росія завдала комбінованого удару по Києву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на столичну владу.

Сирени повітряної тривоги розірвали небо над Києвом близько 22:00. Згодом кияни почули потужні вибухи. Ворог атакував область та столицю ударними БпЛА.

Близько 00:30 російські війська запустил балістичні ракети по Києву. За повідомленням очільника КМВА Тимура Ткаченка, зафіксовано падіння уламків у декількох районах Києва.

В Оболонському районі зафіксовано падіння уламка ракети. У Святошинському районі зафіксовано падіння уламків за різними адресами та пожежі. Відомо, що загорілось нежитлове приміщення.

У Дніпровському районі зафіксовано пожежі на першому та останньому поверхах житлового будинку. В цьому ж районі постраждали двоє людей.

У Соломʼянському районі столиці уламки БпЛА впали на верхній поверх житлового будинку. За словами Кличка, в цьому районі палає квартира в житловому будинку.

На місцях працюють всі екстрені служби.

Варто зазначити, очільник КОВА Микола Калашник повідомив, що внаслідок ворожої атаки БпЛА у Броварському районі поранено 54-річного чоловіка та 50-річну жінку.

Зауважимо, о 22:55 у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. Згодом столична влада повідомила про падіння уламків у Києві.

Перед цим Київ здригнувся від вибухів. Як стало відомо, у Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків ворожого БпЛА на відкритій території.

«БпЛА ще заходять на столицю. В місті працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!», – написав мер Києва Віталій Кличко.

Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено авто. Обійшлось без пожежі.

Згодом Ткаченко уточнив, що пошкоджено чотири авто та вікна будівлі. Наразі за допомогою до медиків ніхто не звертався.

Нагадаємо, вранці, 23 травня у Києві та області лунала повітряна тривога через атаку ворожих дронів, на Київщині працювали сили ППО.

Як повідомили у ДСНС, в Обухівському районі через падіння уламків «шахедів» в одному з житлових будинків виникла пожежа.

Повідомляється, що рятувальники швидко загасили пожежу, яка спалахнула в одному з житлових будинків.

За даними Київської обласної військової адміністрації, внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнали сім приватних будинків, чотири автомобілі, гараж та господарські будівлі.

До слова, у ніч на 21 травня окупанти атакували дронами Київщину. Внаслідок ворожої атаки БпЛА постраждала сім’я з Бориспільського району.

У хлопця 17 років, дівчинки трьох років та їх 42-річної мами гостра реакція на стрес. У сина 13 років – різана рана стопи. У чоловіка 30 років – різана рана надбрівної дуги.