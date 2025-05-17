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Заяви Трампа про переговори в Стамбулі та зустріч з Путіним: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Заяви Трампа про переговори в Стамбулі та зустріч з Путіним: головне за ніч
Головні новини ночі проти 17 травня
скриншот з відео

Трамп заявив, що Путін втомився від війни і хоч фактично його не було на переговорах, він був умовно за столом

Президент США Трамп дав інтерв'ю, в якому розказав про можливу зустріч з Путіним та переговори в Стамбулі, Сибіга зідзвонився з віцепрезиденткою Європейської комісії Каєю Калас та підбив підсумки переговорів, президент Зеленський провів низку зустрічей, Україну накрила повітряна тривога.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 17 травня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Інтерв'ю Трампа

Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю для Fox News заявив, що Путін втомився «від усього цього». Американський лідер повторив свої основні тези про російсько-українську війну. Він вкотре зазначив, що якби був президентом США, то війни б не сталось та знову заговорив, що у президента Володимира Зеленського немає карт.

Господар Білого дому підкреслив, що диктатор Путін не приїхав до Стамбула, бо його там не було та додав, що між українською та російською сторонами багато ненависті.

Та припустив, що за його присутності переговори могли б пройти ефективніше. Також він висловився, що Путін не приїхав на переговори, але він умовно за столом та запевнив, що російський диктатор хотів їх.

Трамп натякнув, що без особистої зустрічі з диктатором Путіним, ймовірно, не вдасться укласти мирну угоду. Він розповів, що має добрі відносити з російським диктатором Володимиром Путіним, і ладен швидко закінчити війну в Україні, але підкреслив, що для цього треба провести прямі переговори з очільником Кремля.

Американський лідер вкотре повторив, що Путін міг захопити більше українських територій, але він не хотів цього. Втім Трамп додав, що Україні саме він дав Україні зброю.

Згадав і про ЄС та знову зазначив, що США витратили значно більше коштів на війну в Україні.

Сибіга підбив підсумки переговорів у Стамбулі та зідзвонився з віцепрезиденткою Європейської комісії

Глава українського МЗС заявив, що план диктатора Путіна представити зустріч у Стамбулі як продовження березня 2022 року зазнав поразки.

Сибіга підкреслив, що на переговорах вдалося домовитись про повернення 1000 українських полонених та зазначив: «Вже навіть лише заради цього все це мало сенс».

Окремо він відзначив, що Путін відправив на переговори делегатів низького рівня, які не мають достатніх повноважень, що говорити про припинення вогню. Водночас додав, що Україна продовжить наполягати на безумовному та тривалому, повному припиненні вогню.

Серед іншого, Сибіга виділив, що російському президенту треба набратись сміливості та зустрітись з президентом Володимиром Зеленським.

Сибіга поінформував Калас про результати інтенсивних дипломатичних контактів у Туреччині протягом останніх днів, а також про зустріч української і російської делегацій у Стамбулі.

Український міністр зазначив, що вони дійшли згоди, що тиск на Москву необхідно посилити для досягнення повного і тривалого припинення вогню, зупинки вбивств та активізації мирних зусиль.

Цієї ночі Україну накрила повітряна тривога

Росія вночі цієї ночі знову атакувала Україну ударними дронами. У низці регіонів країни лунали сирени повітряної тривоги.

Зокрема, тривогу оголошували на Київщині, Вінничині, Одещині, Сумщині, Хмельниччині, Житомирщині, Полтавщині, Харківщині та Чернігівщині.
 
Згодом стало відомо, що вибухи прогриміли на Вінниччині. Також повідомлялось, що сили ППО працювали над небом Одещини.

Що відомо про переговори в Стамбулі станом на ранок 17 травня

У Стамбулі відбулись переговори між Україною та Росією. Європейські лідери висловились про позицію Росії під час переговорів у Стамбулі. Політики відзначають, що саме Росія гальмує процес припинення вогню.

Сенатори США Ліндсі Грем та Річард Блюменталь закликали Конгрес ухвалити санкції проти Росії після того, як переговори про припинення вогню між Росією та Україною видались не зовсім вдалими.

Сенатори закликали до негайного голосування за санкційний законопроєкт.

Грем, перебуваючи на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Туреччині, заявив: «Коли мова йде про ігри Росії, досить».

Блюменталь додав, що Путін продовжуватиме блокувати зусилля щодо припинення вогню, доки його економіка не буде ізольована на фінансовому острові.

Окрім цього, газета The Telegraph пояснила, як Трамп зірвав переговори в Стамбулі ще до їх початку.

Зазначається, що Трамп зірвав переговори ще до їх початку, оскільки він заявив, що зрушень в мирному врегулюванні не буде, поки не відбудеться зустріч його з Путіним.

Очільник російської делегації Володимир Мединський визначив п'ять основних вимог на переговорах. 

За версією Clash Report, йдеться про відсутність жодних іноземних військ або зброї масового ураження на українській землі. Україна має відмовитись від будь-яких претензій щодо відшкодування збитків, завданих війною.

Зазначається, що відмови від репарацій будуть взаємними. Окремо вказано, що Україна має відмовитись від Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей та не претендувати на Крим.

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Теги: росія відео переговори диктатор президент Україна Дональд Трамп путін санкції міністр тривога

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