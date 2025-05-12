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РФ атакує Україну «шахедами». Путін ігнорує перемир'я?

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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РФ атакує Україну «шахедами». Путін ігнорує перемир'я?
Президент Володимир Путін вирішив проігнорувати перемир'я, запропоноване Україною
фото з відкритих джерел

У деяких областях України оголошено повітряну тривогу

У ніч на 12 травня, коли у силу має вступати 30-денне перемир'я, Росія запустила на Україну безпілотники. Про це повідомляє «Главком».

Очевидно, президент Володимир Путін вирішив проігнорувати перемир'я, запропоноване Україною. Станом на 1:15 Повітряні сили повідомляють: 

  • Херсонська область - загроза застосування ударних БпЛА з ТОТ!
  • БпЛА на півночі Херсонщини курсом на південний захід Дніпропетровщини/схід Миколаївщини;
  • БпЛА в напрямку Херсона зі сходу.

Крім того, варто зазначити, що у Запорізькій області вже лунали вибухи, подробиць немає. 

Нагадаємо, Путін сказав, що Росія виступає за мир та додав, що саме Україна припинила переговори у 2022 році. Президент Росії заявив, що пропонує продовжити прямі переговори у Стамбулі, у четвер, 15 травня. 

Володимир Путін підкреслив, що Росія готова до переговорів без жодних попередніх умов. Варто зазначити, не дивлячись на розмови про мир, Путін за фактом відкинув пропозицію «коаліцією охочих» про перемир'я з 12 травня.

Раніше президент України Володимир Зеленський на пресконференції після зустрічі «Коаліції рішучих» заявив, що перемир’я між Україною та Росією має розпочатися в понеділок, 12 травня. Якщо Кремль відмовиться від повного та безумовного припинення вогню, йому загрожують нові санкції. Про це інформує «Главком».

«Ми домовилися, що з понеділка, 12 травня, має розпочатися повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Ми разом вимагаємо цього від Росії, ми знаємо, що нас підтримують у цьому Сполучені Штати Америки», – наголосив президент.

Зеленський зазначив, що безумовне припинення вогню означає «без жодних умов». За його словами, спроба виснути будь-які умови є свідченням наміру затягнути війну та зірвати дипломатію.

Теги: тривога перемир'я путін росія

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