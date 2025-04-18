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Київ та область атакують ворожі дрони, чутно вибухи

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Київ та область атакують ворожі дрони, чутно вибухи
У Києві працює ППО
фото з відкритих джерел

Загроза ударних дронів для столиці та Київщини триває

У ніч на 18 квітня у Києві та області прогриміли вибухи. Київський регіон атакують ворожі дронів, повідомляє «Главком».

О 01:014 у столиці оголосили повітряну тривогу, годиною раніше в області пролунали також сирени тривоги.

Повітряни сили повідомляють про рух ударних дронів у напрямку столиці та Київщини. КОВА повідомила, що у регіоні працює ППО. Також наголошується про заборону знімання роботи наших захисників.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, увечері 17 квітня армія РФ завдала удару по місту Миколаїв. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа. 

Вогнеборці ліквідували масштабну пожежу у Миколаєві після російського обстрілу. Повідомляється, що ворог завдав удару по місту за допомогою дрона невстановленого типу.

Внаслідок атаки спалахнули склади з побутовими товарами приватного підприємства.

Нині триває 1150-й день війни.

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Теги: тривога вибух Київщина Київ

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