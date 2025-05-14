В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики

Громадянам варто вийти з укриття

У Києві о 14:41 оголошено повітряну тривогу. КМДА просить всіх уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття.

Повітряні сили повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу.

О 15:11 оголошено відбій.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

До слова, росіяни нарешті замислились про закінчення війни. Це хороший знак. Так відреагував президент України Володимир Зеленський на пропозицію російського диктатора Володимира Путіна провести переговори.

Нагадаємо, у ніч на 11 травня противник атакував Україну 108-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.