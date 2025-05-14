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В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
фото: glavcom.ua

Громадянам варто вийти з укриття

У Києві о 14:41 оголошено повітряну тривогу. КМДА просить всіх уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття.

Повітряні сили повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння  в областях,  де оголошено повітряну тривогу.

О 15:11 оголошено відбій.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

До слова, росіяни нарешті замислились про закінчення війни. Це хороший знак. Так відреагував президент України Володимир Зеленський на пропозицію російського диктатора Володимира Путіна провести переговори. 

Нагадаємо, у ніч на 11 травня противник атакував Україну 108-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Теги: тривога

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