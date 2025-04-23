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У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
фото: glavcom.ua

Громадянам варто вийти з укриття

У Києві та низці о 15:08 оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння  зі сходу. О 15:23 оголошено відбій.

О 15:32 знову оголошено повітряну тривогу. О 15:55 оголошено відбій.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, в ніч на 23 квітня окупанти атакували Полтаву безпілотниками. У місті виникли пожежі після вибухів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Полтавської ОВА Володимира Когута та місцеві телеграм-канали.

За інформацією Когута, є влучання по підприємствам та відкритим територіям поблизу цивільних об'єктів у Подільському та  Шевченківському районах Полтави.

«На даний момент інформації про постраждалих не надходило. Дані уточнюються. До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях», – написав Когут.

Українські телеграм-канали повідомляють, що у Полтаві після атаки «шахедів» розгорілася сильна пожежа.

Також Росія атакувала Одесу безпілотниками. Внаслідок ударів у місті виникла сильна пожежа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Мер Одеса Геннадій Труханов повідомив, що Одесу атакують безпілотниками та чутно вибухи. За інформацією місцевих телеграм-каналів, у місті після прильотів вирує масштабна пожежа.

Теги: тривога

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