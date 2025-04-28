У Москві лунають сирени

Сигнал повітряної тривоги було чутно щонайменше 10 хвилин

У кількох районах Москви у понеділок, 28 квітня, було чутно сигнал повітряної тривоги. Сирени спрацювали одночасно в різних частинах міста. Про це повідомляє «Главком».

Про звуки сирени повідомили мешканці центру, Чортаново, Ізмайлово, Печатников і району Сокіл.

Наразі немає офіційних пояснень від влади міста чи екстрених служб щодо увімкнення тривожних сигналів.

Звуки тривали щонайменше 10 хвилин. Як повідомляли деякі російські ЗМІ, ймовірно, сирени перевіряють у звʼязку з антитерористичними навчаннями у школах і коледжах у період із 29 до 30 квітня.

Раніше стало відомо, що регіональна влада РФ боїться обстрілів на 9 травня. Зокрема, у Краснодарі вирішили відмовитися від проведення традиційного параду. Губернатор регіону Веніамін Кондратьєв пояснив це високим рівнем ризику через повітряні атаки.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване «перемирʼя» на дні святкування 80-ї річниці Дня перемоги.

Тим часом міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що якщо Росія справді хоче миру, вона повинна негайно припинити вогонь. За його словами, Україна готова підтримати тривале, міцне та повне припинення вогню.

«Навіщо чекати до 8 травня? Якщо вогонь можна припинити зараз і з будь-якої дати протягом 30 днів – значить, це реально, а не просто заради параду», – каже він.

Напередодні Великодня Путін заявляв, що з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня припиняться бойові дії. Тоді президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна готова долучитися до формату повного припинення вогню і діятиме дзеркально до дій РФ, тобто «тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів».

Згодом повідомлялося, що в період між 19 квітня та 20 квітня відбулося 387 обстрілів і 19 штурмових дій російської армії. 290 разів росіяни застосовували безпілотники. Станом на 06:00 20 квітня на фронті відбулося 59 російських обстрілів і п'ять штурмових дій окупантів. За час із 00:00 до 12:00 20 квітня відбулося 26 російських штурмових дій.

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, 20 квітня станом на 22:00 відбулося 86 бойових зіткнень. Противник застосував 704 дрони-камікадзе та здійснив 1519 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Опісля міністерство оборони Росії заявило, що Україна нібито порушила «великоднє перемир’я» понад тисячу разів.