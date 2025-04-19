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Зеленський відреагував на оголошене Путіним великоднє перемир’я

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Зеленський відреагував на оголошене Путіним великоднє перемир’я
Зеленський прокоментував перемир'я, про яке заговорив Путін
фото: Офіс президента

«Зараз територією України шириться повітряна тривога», – заявив президент

Президент України Володимир Зеленський прокоментував оголошене російським диктатором Володимиром Путіним перемир’я. Як інформує «Главком», відповідний допис він зробив на своїй сторінці у Facebook.

«А щодо чергової спроби Путіна пограти з життями людей – зараз територією України шириться повітряна тривога. О 17:15 у нашому небі зафіксовані російські ударні дрони. Українська ППО та авіація вже почали працювати на захист. «Шахеди» в нашому небі – це справжнє ставлення Путіна до Великодня і до життів людей», – написав Зеленський.

Нагадаємо, російська сторона нібито зупиняє всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Про це оголосив диктатор Володимир Путін.

Також увечері 19 квітня в Києві оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза дронів.

Як відомо, на Великдень, 20 квітня, російська армія може завдати масованого ракетного удару по Україні, але однозначно спрогнозувати чи буде атака, чи ні – неможливо. Проте українцям слід бути обачними.

Також президент Володимир Зеленський зазначив, що українські спецслужби мають інформацію про те, що Російська Федерація готує нові атаки по Україні напередодні Великодня і після нього.

«Знаємо, до чого готується Росія. Є дані від наших спецслужб, від розвідки. Зараз – і напередодні Великодня, і після нього – можливі нові удари Росії. Ми будемо й надалі захищати нашу країну, нашу енергетику», – каже він.

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Теги: путін Володимир Зеленський диктатор тривога перемир'я

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