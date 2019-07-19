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    В Україні під час виборів буде спекотно

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    В Україні під час виборів буде спекотно

    На вихідних синоптики прогнозують спекотну погоду

    20 і 21 липня в Києві очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 градусів, вдень +26...+28 градусів.

    Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

    На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +23...+29 градусів.

    У Карпатах вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +7...+12 градусів, вдень +15...+20 градусів.

    На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів, вдень +23...+29 градусів.

    У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +24...+29 градусів.

    На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів, вдень +24...+30 градусів.

    На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +26...+32 градуси.

    У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +25...+30 градусів.

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