З сьогоднішнього дня транслювати екран можна як в групових відеодзвінках, так і в дзвінках між двома користувачами

У Telegram з'явилися нові функції, повідомляється на сайті месенджера.

Тепер, перебуваючи в режимі відеоконференції, до 30 учасників можуть одночасно транслювати відео з камери або зображення з екрану.

Крім того, відеоконференції почали підтримувати до 1000 глядачів - завдяки цьому через Telegram можна дивитися трансляції лекцій, концертів та інших масових заходів.

«Відеоповідомлення дозволяють швидко поділитися з друзями тим, що відбувається навколо, без збереження в телефоні зайвих відеозаписів. З сьогоднішнього дня якість і дозвіл зображення в відеоповідомлення збільшено - а якщо натиснути на отримане відеоповідомлення, воно розгорнеться на всю ширину чату », - сказано в релізі.

Також відеоповідомлення можна перемотати назад або вперед, натиснувши на паузу. Оновлена версія програми дозволить уповільнити або прискорити відеозапис, вибравши швидкість 0.5, 1.5 або 2 Х.

З сьогоднішнього дня транслювати екран можна як в групових відеодзвінках, так і в дзвінках між двома користувачами. При цьому транслюється не тільки зображення, а й звук пристрою.

Крім того, в додатку Telegram для комп'ютерів з'явився редактор зображень: перед відправкою фотографії або скриншота можна кадрувати або повернути зображення, додати до нього малюнок або стікер.