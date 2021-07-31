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    У Telegram з'явилися нові функції

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    У Telegram з'явилися нові функції - У Telegram з'явилися нові функції
    У Telegram з'явилися нові функції
    Фото: Global Look Press

    З сьогоднішнього дня транслювати екран можна як в групових відеодзвінках, так і в дзвінках між двома користувачами

    У Telegram з'явилися нові функції, повідомляється на сайті месенджера.

    Тепер, перебуваючи в режимі відеоконференції, до 30 учасників можуть одночасно транслювати відео з камери або зображення з екрану.

    Крім того, відеоконференції почали підтримувати до 1000 глядачів - завдяки цьому через Telegram можна дивитися трансляції лекцій, концертів та інших масових заходів.

    «Відеоповідомлення дозволяють швидко поділитися з друзями тим, що відбувається навколо, без збереження в телефоні зайвих відеозаписів. З сьогоднішнього дня якість і дозвіл зображення в відеоповідомлення збільшено - а якщо натиснути на отримане відеоповідомлення, воно розгорнеться на всю ширину чату », - сказано в релізі.

    Також відеоповідомлення можна перемотати назад або вперед, натиснувши на паузу. Оновлена версія програми дозволить уповільнити або прискорити відеозапис, вибравши швидкість 0.5, 1.5 або 2 Х.

    З сьогоднішнього дня транслювати екран можна як в групових відеодзвінках, так і в дзвінках між двома користувачами. При цьому транслюється не тільки зображення, а й звук пристрою.

    Крім того, в додатку Telegram для комп'ютерів з'явився редактор зображень: перед відправкою фотографії або скриншота можна кадрувати або повернути зображення, додати до нього малюнок або стікер.

    Теги: Telegram
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    У Telegram з'явилися нові функції