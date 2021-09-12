В Україні подорожчає пшеничне борошно

Підвищення цін обумовлене подорожчанням сировини та збільшенням витрат на виробництво готової продукції

З початку тижня українські переробники поступово підвищують ціни пропозиції на пшеничне борошно, повідомляє Agravery.com

«Після деякої стабілізації на українському ринку пшеничного борошна знову почав домінувати підвищувальний ціновий тренд, багато в чому викликаний попереднім подорожчанням сировинної бази та, відповідно, збільшенням витрат на виробництво готової продукції», – розповідає Анна Танська, керівник відділу зернових та олійних ринків ІА «АПК-Інформ».

Традиційно ключову підтримку цінам надало стрімке подорожчання пшениці з протеїном 12,5% на експортному ринку, вартість якої подолала позначки в 300 $/т FOB і 8,5 тис. грн/т СРТ-порт на тлі активізації попиту імпортерів, затримки збиральної та неоднозначних перспектив виробництва (в т.ч. щодо якісних показників) у низці основних країн-експортерів.

«Станом на 9 вересня ціни пропозиції на борошно вищого та 1 сорту озвучуються переважно в діапазонах 9,8−11,6 тис. грн/т і 9,5−11,3 тис. грн/т EXW відповідно, що в середньому на 200−400 грн/т, а в ряді випадків на 500−600 грн/т вище за показники в кінці минулого тижня», – додає аналітик.

Крім того, більш активному зростанню цін перешкоджають складнощі з реалізацією готової продукції через помірний попит і присутність на внутрішньому ринку більш дешевого борошна, імпортованого з Білорусі.

«Все це надало підтримку й експортним цінам на борошно, які варіюються в досить широкому діапазоні – 300−350 $/т FCA на вищий сорт. При цьому попит імпортерів залишається вкрай стриманим. З початку сезону українським борошномелам вдалося експортувати близько 24 тис. тонн проти 35,2 тис. тонн і 45,3 тис. тонн за перші 2 місяці 2020/21 і 2019/20 МР відповідно. Напередодні виходу оновленого звіту USDA ціни дещо стабілізувалися», – підкреслює Танська.

Разом із тим, у 2021/22 МР загальний баланс пшениці в 8 найбільших країнах-експортерах залишається досить напруженим – співвідношення запасів і споживання очікується на мінімальному рівні за останні 20 років. Це на тлі збереження питань щодо якості зернової продовжуватиме підігрівати ринок, незважаючи на локальні оптимістичні оцінки в ряді країн-виробників.

До слова, з липня на внутрішньому ринку ціни на більшість харчових продуктів або зменшилися, або уповільнили зростання – причина полягає, зокрема, у сезонності та обсягах виробництва. Про це повідомляє Міністерство економіки.

Так, у серпні проти липня подешевшали овочі борщового набору (від 4,5% на капусту та до 40,8% на моркву), пшоно – на 2,4%, олія соняшникова – 2%, крупа вівсяна – на 1,5%, крупи гречані – на 1,3%, борошно пшеничне та птиця – до 1%. Також нормалізувалася ціна на цукор.

Нагадаємо, в Україні різко подорожчала курятина.