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    Економіка та фінанси

    У Мінекономіки повідомили про зниження цін на харчові продукти

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    На зниження вплинули дії уряду та пожвавлення економіки України - У Мінекономіки повідомили про зниження цін на харчові продукти

    На зниження вплинули дії уряду та пожвавлення економіки України

    Фото з відкритих джерел

    Ціни на продукти знижуються другий місяць поспіль, – Мінекономіки

    З липня на внутрішньому ринку ціни на більшість харчових продуктів або зменшилися, або уповільнили зростання – причина полягає, зокрема, у сезонності та обсягах виробництва. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

    Так, у серпні проти липня подешевшали овочі борщового набору (від 4,5% на капусту та до 40,8% на моркву), пшоно – на 2,4%, олія соняшникова – 2%, крупа вівсяна – на 1,5%, крупи гречані – на 1,3%, борошно пшеничне та птиця – до 1%. Також нормалізувалася ціна на цукор.

    Таку динаміку спричиняють позитивні оцінки обсягів виробництва аграрної продукції та сезонний чинник. Вплинули й дії уряду та пожвавлення економіки України. Йдеться про декларування зміни цін на товари, що мають істотну соціальну значущість, запроваджене Мінекономіки.

    Такими продуктами є крупа гречану, цукор-пісок, борошно пшеничне в/с, макаронні вироби вітчизняного виробництва, молоко пастеризоване жирн. 2,5 % (у плівці), хліб житньо-пшеничний, яйця курячі категорії С1, птиця (тушки курячі), масло вершкове (72.5 %), вода мінеральну негазовану.

    Зростання цін у першій половині цього року спричинили найбільше за десятиліття падіння виробництва у вітчизняному аграрному секторі (на понад 10 %). Через це собівартість виробництва підвищилася й сільгосптоваровиробники підняли ціни на сировину, – йдеться у повідомленні.

    Також вагомим фактором зростання стало збільшення витратності виробництва у зв’язку з і зростанням цін на газ. На європейському ринку у річному обчисленні вони зросли в 5,4 раза у серпні.

    Нагадаємо, в Україні різко подорожчала курятина.

    Як повідомлялося, в Україні під час опалювального сезону 2021 – 2022 року тарифи підвищувати не планують, однак ціни на тепло формуються місцевою владою.

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    Теги: газ тарифи вода Мінекономіки продукти ціни овочі хліб
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    У Мінекономіки повідомили про зниження цін на харчові продукти