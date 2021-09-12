Ослунд пояснив, чому українська економіка відносно легко пережила коронавірус

В Україні мало туризму

Українська економіка під час пандемії коронавірусу не продемонструвала значного падіння. Втім, стрімко зростати вона також не буде, прогнозує шведський економіст і дипломат Андерс Ослунд. Про це він сказав в ході форуму YES Brainstorming, передає телеканал «Україна 24».

«Минулого року був вплив через те, що економіка зупинилася навесні, цього року практично немає. Перша причина – тут мало туризму, і галузь мало втратила через те, що вони не приїхали, а також українці мало виїжджали за кордон. І друга причина в тому, що українська економіка – це в основному сталь і сільське господарство, а коронавірус мало впливає на виробництво в цих галузях. Водночас там зараз відмінні ціни, ніколи ціни українського експорту не виглядали так добре», – сказав він.

Ослунд нагадав про існуючу проблему у вигляді 10% інфляції, що означає, за його словами, необхідність підвищення облікової ставки Нацбанку. Головною проблемою економіки він назвав низьку макроекономічну стабільність і економічне зростання.

«Цього року світова економіка, ймовірно, збільшиться на 6,5%, очікується, що українська економіка зросте тільки на 3,5%. Чому? Тому, що тут мало інвестицій через те, що складно захищати права власників», – сказав Ослунд.

Раніше Андерс Ослунд розкритикував поданий до Верховної Ради України законопроєкт про деолігархізацію та озвучені міністром юстиції Денисом Малюською очікування щодо продажу олігархами ЗМІ після його ухвалення.

Надаємо, 2 вересня уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому відзначила невідповідність Конституції законопроекту про олігархів і запропонувала направити його в Венеційську комісію. Це рішення також підтримали 4 фракції парламенту.

10 вересня Разумков направив законопроект №5599 про олігархів для отримання висновку в Європейську комісію «За демократію через право» (Венеційську комісію). Це рішення привітали в Консультаційній місії ЄС при Україні та європейські дипломати.

Як повідомлялося, у Європейському Союзі підтримали ідею передачі проєкту закону про олігархів у Венеціанську комісію.