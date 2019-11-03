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    У світі

    Росію засипало снігом

    • Розсилка
    Росію засипало снігом

    У Чечні випав рясний сніг в листопаді – вперше за чотири роки

    Відзначається, що раптовому явищу дуже зраділи діти. З ранку на майданчиках почали з’являтися сніговики.

    Висота снігового покриву сягає 20 сантиметрів, повідомляють російські ЗМІ.

    Снігопад, за прогнозами синоптиків, повинен припинитися в неділю, 3 листопада, після чого прийде потепління. Останній раз сніг в листопаді в Чечні був 4 роки тому. Різке похолодання пов’язане з циклоном, який встановився на півдні і європейської частини Росії.

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    Через сильні опади ГУ МНС республіки повідомило, що сили і засоби відомства переведені в режим «Підвищена готовність». Фахівці закликають мешканців бути уважними на вулиці і дотримуватися обережності при переході через дорогу. Водіїв просять бути гранично сконцентрованими під час руху.

    Нагадаємо, у неділю, 3 листопада, погода в Україні різко зміниться, оскільки в Україну прийшов потужний циклон атлантичного походження.

    Росія Чечня снігопад негода
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