В Україні провели унікальні випробування ступеня ракети-носія «Циклон-4»



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Під час вогневих випробувань всі системи відпрацювали відмінно, повідомили в Конструкторському бюро «Південне» Фото: Facebook Yuzhnoye State Design Office

До складу третього ступеня РН «Циклон-4» входить рідинний ракетний двигун РД-861К, призначений для створення тяги та маневрування

В Україні успішно провели вогневі випробування ступеня ракети-носія класу «Циклон-4».

Про це у Facebook повідомляє пресслужба КБ «Південне».

«23 серпня, напередодні 28-ї річниці Незалежності нашої країни, вперше за часи її новітньої історії, були проведені вогневі випробування ступеня ракети-носія в цілому - відбувся прожиг третього ступеня ракети-носія середнього класу «Циклон-4», спроектований КБ «Південне» та виготовлений на «Південмаші», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що це заключні та найважливіші випробування перед першими льотними випробуваннями третього ступеня ракети-носія «Циклон-4» - саме він буде працювати безпосередньо у космосі та виводити супутники в цільову точку.

«Під час вогневих випробувань всі системи відпрацювали відмінно, двигун ступеня вмикався п'ять разів, як і було заплановано конструкторами КБ «Південне». Випробування визнано успішними», - заявили в Конструкторському бюро.

Повідомляється, що до складу третього ступеня РН «Циклон-4» входить рідинний ракетний двигун РД-861К, призначений для створення тяги та маневрування. Також основні конструкторські рішення закладено до складу другого ступеня нової ракети-носія «Циклон-4М».