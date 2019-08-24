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    В Україні провели унікальні випробування ступеня ракети-носія «Циклон-4»

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    <p>Під час вогневих випробувань всі системи відпрацювали відмінно, повідомили в Конструкторському бюро &laquo;Південне&raquo;</p> - В Україні провели унікальні випробування ступеня ракети-носія «Циклон-4»

    Під час вогневих випробувань всі системи відпрацювали відмінно, повідомили в Конструкторському бюро «Південне»

    Фото: Facebook Yuzhnoye State Design Office

    До складу третього ступеня РН «Циклон-4» входить рідинний ракетний двигун РД-861К, призначений для створення тяги та маневрування

    В Україні успішно провели вогневі випробування ступеня ракети-носія класу «Циклон-4».

    Про це у Facebook повідомляє пресслужба КБ «Південне».

    «23 серпня, напередодні 28-ї річниці Незалежності нашої країни, вперше за часи її новітньої історії, були проведені вогневі випробування ступеня ракети-носія в цілому - відбувся прожиг третього ступеня ракети-носія середнього класу «Циклон-4», спроектований КБ «Південне» та виготовлений на «Південмаші», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що це заключні та найважливіші випробування перед першими льотними випробуваннями третього ступеня ракети-носія «Циклон-4» - саме він буде працювати безпосередньо у космосі та виводити супутники в цільову точку.

    «Під час вогневих випробувань всі системи відпрацювали відмінно, двигун ступеня вмикався п'ять разів, як і було заплановано конструкторами КБ «Південне». Випробування визнано успішними», - заявили в Конструкторському бюро.

    Повідомляється, що до складу третього ступеня РН «Циклон-4» входить рідинний ракетний двигун РД-861К, призначений для створення тяги та маневрування. Також основні конструкторські рішення закладено до складу другого ступеня нової ракети-носія «Циклон-4М».

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