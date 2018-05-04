В Україні реформували майже 200 друкованих ЗМІ

Лідерами процесу реформування є Миколаївська, Сумська та Чернігівська області

Державний комітет телебачення і радіомовлення, відповідно до вимог Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ», продовжує вести і оновлювати Зведений перелік об'єктів реформування, здійснювати моніторинг процесу реформування. Про це повідомили в прес-службі комітету. «За даними Держкомтелерадіо,



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Лідерами процесу реформування є Миколаївська, Сумська та Чернігівська області

Державний комітет телебачення і радіомовлення, відповідно до вимог Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ», продовжує вести і оновлювати Зведений перелік об'єктів реформування, здійснювати моніторинг процесу реформування.

Про це повідомили в прес-службі комітету.

«За даними Держкомтелерадіо, станом на 1 травня з 731 комунального та державного друкованого засобу масової інформації реформовано 197, з них 13 державних і 184 комунальних ЗМІ. Лідерами процесу реформування є Миколаївська область (53% від кількості видань), Сумська та Чернігівська області (50%)», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що повільно триває процес реформування в Київській (з 39 видань реформовано лише 2), Львівській (з 42 реформовано 2) та Донецькій (з 18 реформовано 2) областях. У Закарпатській області жодне із 17 видань ще не реформовано.

У Держкомтелерадіо наголосили, що основною причиною повільного процесу роздержавлення є перешкоджання засновниками комунальних ЗМІ та редакцій процесу реформування. Місцева влада зволікає з ухваленням відповідних рішень, що призводить до порушення прав трудових колективів. Водночас і самі редакції нерідко затягують з поданням документів на перереєстрацію. Отже, трудовим колективам редакцій спільно із співзасновниками слід невідкладно розпочати процес реформування, оскільки процедура перетворення державного або комунального підприємства в інший суб'єкт господарювання та процедура перереєстрації друкованого ЗМІ можуть тривати в окремих випадках більше ніж півроку.

Держкомтелерадіо нагадує, що державні і комунальні друковані ЗМІ, які не встигнуть до 1 січня 2019 року перереєструватися в Міністерстві юстиції України, можуть автоматично припинити своє існування, тому що їхні старі свідоцтва про державну реєстрацію ЗМІ втратять чинність.

Як відомо, 26 грудня 2015 року Президент України Петро Порошенко підписав Закон України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації». Закон набув чинності з 1 січня 2016 року.

Передбачалося, що загальна кількість реформованих ЗМІ в Україні становитиме 562 одиниці. В першому етапі орієнтовно брали участь 200 видань. Вони отримали фінансування в 2017 році, решта – у 2018.