«Він створює пам'ятники собі»: Байден розкритикував Трампа

46-й президент США назвав зміни в історичній резиденції тривожними та негідними країни

Колишній президент США Джо Байден розкритикував масштабні зміни, які Дональд Трамп проводить у Білому домі. Він заявив, що демонтаж Східного крила та інші перетворення резиденції схожі на спробу залишити після себе особисті пам’ятники. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв’ю Байдена журналу People.

Байден поспілкувався з журналістом видання 5 листопада у своєму будинку в місті Вілмінгтон, штат Делавер. Розмова відбулася напередодні виходу його мемуарів Promise Me, America, запланованого на 17 листопада.

Що саме обурило Байдена

Відповідаючи на запитання про нову бальну залу та знесення Східного крила, 46-й президент США згадав також золоті оздоби на стінах Білого дому й Овального кабінету. Він назвав побачене тривожним і заявив, що вважає такі зміни негідними країни.

«Я сприймаю рішення президента знести Східне крило та низку інших його кроків не інакше як спробу створити пам’ятники самому собі: “Це я побудував”», – сказав Байден.

За час другого президентства Трамп ініціював низку змін на території резиденції. Серед них – знесення Східного крила для спорудження бальної зали, заміна газону Рожевого саду на мощення та облаштування нового майданчика для гелікоптерів на Південній галявині. Окремо президент просуває проєкт тріумфальної арки у Вашингтоні поблизу Арлінгтонського національного кладовища.

Плани щодо бальної зали неодноразово змінювалися за вартістю. У жовтні 2025 року проєкт оцінювали у $250 млн, а в червні 2026-го The Washington Post повідомила про внутрішній кошторис підрядника на $600 млн. За цими документами, понад половину суми мали покрити коштом платників податків. Водночас Білий дім заявляв, що приватні донори нададуть близько $400 млн. Окреме розслідування газети у серпні оцінило загальні заплановані будівельні роботи на території резиденції щонайменше у $927 млн – ця сума охоплює не лише бальну залу.

фото: АР

Що відомо про інші зміни в резиденції

Раніше «Главком» повідомляв, що демонтаж частини Східного крила розпочався у жовтні 2025 року. Згодом стало відомо, що під майбутньою бальною залою планують облаштувати підземний військовий комплекс.

До слова, зміни в оформленні резиденції стали частиною ширшої кампанії Трампа з переосмислення спадщини попередників. Зокрема, Білий дім розмістив на так званій «Президентській алеї слави» таблички з характеристиками колишніх глав держави, зокрема критичним описом Джо Байдена.