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    Наука та освіта

    У халаті не бажано. Міносвіти просить вчителів тримати дрескод під час онлайн-уроків

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    Учителям радять слідкувати за власним виглядом та фоном на онлайн-уроках - У халаті не бажано. Міносвіти просить вчителів тримати дрескод під час онлайн-уроків
    Учителям радять слідкувати за власним виглядом та фоном на онлайн-уроках
    Фото з відкритих джерел

    Учителям також рекомендують ретельно обирати фон для уроків: жодних сімейних фото чи особистих речей

    Міністерство освіти і науки опублікувало поради вчителям щодо зовнішнього вигляду під час проведення уроків у режимі відеодзвінків. Чиновники просять педагогів дотримуватись певного дрескоду.

    Відповідні рекомендації розміщенні на Facebook-сторінці освітнього відомства.

    Найчастіше під час дистанційного навчання вчителі використовують Skype, Hangouts i Zoom. Отже, відомством запропоновано п'ять правил, як безпечно використовувати відеодзвінки.

    «Слідкуйте за власним зовнішнім виглядом. Зовнішній вигляд не менш важливий як під час онлайн-уроків, так і під час офлайн-навчання. Тому обирайте звичне вбрання для роботи в онлайн-форматі», - радять вчителям у Міністерстві освіти.

    Також учителям рекомендують обирати відповідний фон для проведення навчання.

    «Слідкуйте за фоном під час відеодзвінків. На фоні не має бути сторонніх предметів, що надавали б особисту інформацію (ім’я, прізвище, особисті фото, сертифікати та інше)», - зазначають у відомстві.

    Окрім того, при дистанційному навчанні вчителі мають дотримуватись правил ефективної комунікації.

    «Навчання онлайн – це точно про нові технології та здобуття знань у новому форматі. Намагайтеся прислухатися до учнів та отримувати зворотній зв’язок щодо уроків. У такий спосіб ви зможете «чути» один одного та краще працювати над матеріалами», - повідомляють у міністерстві.

    Окрема рекомендація Міносвіти стосується встановлення власних правил під час проведення онлайн-уроків.

    «Під час онлайн-навчання має бути дисципліна така ж, як і під час уроків оффлайн. Тому рекомендуємо створити власні правила для уроків: підключатися до уроків без запізнення, вмикати камеру, активно обговорювати завдання, вдягатися, як і на навчання офлайн, тощо», - радять у МОН.

    Ще одна порада від МОН стосується використання перевірених вебресурсів в ході дистанційного навчання.

    «Для дистанційних уроків варто використовувати тільки перевірені ресурси за рекомендаціями закладів освіти або колег, які мали позитивний досвід використання», - йдеться у рекомендаціях Міністерства освіти і науки щодо організації дистанційного навчання вчителями.

    Також главком повідомляв, що з 11 січня школярі перейшли на дистанційне навчання.

     Читайте також: Парадокси українського карантину. Чим третій локдаун відрізняється від попередніх?

     

    Теги: Міністерство освіти і науки освіта інтернет навчання епідемія карантин
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