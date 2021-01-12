У халаті не бажано. Міносвіти просить вчителів тримати дрескод під час онлайн-уроків

Учителям радять слідкувати за власним виглядом та фоном на онлайн-уроках

Учителям також рекомендують ретельно обирати фон для уроків: жодних сімейних фото чи особистих речей

Міністерство освіти і науки опублікувало поради вчителям щодо зовнішнього вигляду під час проведення уроків у режимі відеодзвінків. Чиновники просять педагогів дотримуватись певного дрескоду.

Відповідні рекомендації розміщенні на Facebook-сторінці освітнього відомства.

Найчастіше під час дистанційного навчання вчителі використовують Skype, Hangouts i Zoom. Отже, відомством запропоновано п'ять правил, як безпечно використовувати відеодзвінки.

«Слідкуйте за власним зовнішнім виглядом. Зовнішній вигляд не менш важливий як під час онлайн-уроків, так і під час офлайн-навчання. Тому обирайте звичне вбрання для роботи в онлайн-форматі», - радять вчителям у Міністерстві освіти.

Також учителям рекомендують обирати відповідний фон для проведення навчання.

«Слідкуйте за фоном під час відеодзвінків. На фоні не має бути сторонніх предметів, що надавали б особисту інформацію (ім’я, прізвище, особисті фото, сертифікати та інше)», - зазначають у відомстві.

Окрім того, при дистанційному навчанні вчителі мають дотримуватись правил ефективної комунікації.

«Навчання онлайн – це точно про нові технології та здобуття знань у новому форматі. Намагайтеся прислухатися до учнів та отримувати зворотній зв’язок щодо уроків. У такий спосіб ви зможете «чути» один одного та краще працювати над матеріалами», - повідомляють у міністерстві.

Окрема рекомендація Міносвіти стосується встановлення власних правил під час проведення онлайн-уроків.

«Під час онлайн-навчання має бути дисципліна така ж, як і під час уроків оффлайн. Тому рекомендуємо створити власні правила для уроків: підключатися до уроків без запізнення, вмикати камеру, активно обговорювати завдання, вдягатися, як і на навчання офлайн, тощо», - радять у МОН.

Ще одна порада від МОН стосується використання перевірених вебресурсів в ході дистанційного навчання.

«Для дистанційних уроків варто використовувати тільки перевірені ресурси за рекомендаціями закладів освіти або колег, які мали позитивний досвід використання», - йдеться у рекомендаціях Міністерства освіти і науки щодо організації дистанційного навчання вчителями.

Також главком повідомляв, що з 11 січня школярі перейшли на дистанційне навчання.