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    В Україні сьогодні місцями дощі з грозами, температура до +31

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    В Україні сьогодні місцями дощі з грозами, температура до +31

    У Києві опадів не обіцяють

    Погода на сьогодні: 7 серпня 2018 року на сході та півдні України очікуються дощі з грозами, на решті території без опадів, температура повітря підніметься до +31. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

    За даними синоптиків, на заході України без опадів, температура від +26 до +30 градусів, вночі до +17.

    На півночі країни також без опадів, від +24 до +28 градусів вдень і до +18 вночі, в центральних областях опадів не очікується, від +25 до +27 вдень і до +18 вночі.

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    У східних областях очікуються дощі з грозами, денна температура від +25 до +30, вночі - до +20 градусів.

    На півдні також очікуються опади у вигляді дощу і грози, вдень від +29 до +31, вночі - до +22, у Криму температура підніметься до +31, очікується дощ, гроза.

    Сьогодні В Києві без опадів, вдень очікується від +26 до +28 градусів тепла, вночі від +16 до +18.

     

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