В Україні сьогодні пройдуть дощі та мокрий сніг
- Сьогодні, 09:05
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Майже у всіх регіонах очікуються опади
4 січня в Україні пройдуть дощі та мокрий сніг.
На сході пройде сніг, температура до +1°. Жителів південних регіонів очікують дощі. Температура до +11°.
На заході України в четвер пройдуть дощі та мокрий сніг. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +7°.
У північних областях практично без опадів. Температура до +6°. У центрі дощі та мокрий сніг, температура до +5°.
За народним прогнозом, 4 січня - день Анастасії, Діани. Який день 4 січня, такий і жовтень.