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    В Україні сьогодні пройдуть дощі та мокрий сніг

    Майже у всіх регіонах очікуються опади
    4 січня в Україні пройдуть дощі та мокрий сніг. На сході пройде сніг, температура до +1°. Жителів південних регіонів очікують дощі. Температура до +11°. На заході України в четвер пройдуть дощі та мокрий сніг. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +7°. У північних областях практично без опадів. Температура до +6°. У
    • Сьогодні, 09:05
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    Майже у всіх регіонах очікуються опади

    4 січня в Україні пройдуть дощі та мокрий сніг.

    На сході пройде сніг, температура до +1°. Жителів південних регіонів очікують дощі. Температура до +11°.

    На заході України в четвер пройдуть дощі та мокрий сніг. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +7°.

    У північних областях практично без опадів. Температура до +6°. У центрі дощі та мокрий сніг, температура до +5°.

    За народним прогнозом, 4 січня - день Анастасії, Діани. Який день 4 січня, такий і жовтень.

     

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