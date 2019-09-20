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    В Україні сьогодні збережеться осіння погода

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    <p>У Києві 20 вересня вдень невеликий дощ, температура 11-16&deg;</p> - В Україні сьогодні збережеться осіння погода

    У Києві 20 вересня вдень невеликий дощ, температура 11-16°

    У Карпатах очікуються заморозки

    В Україні сьогодні, 20 вересня, пройде невеликий дощ, температура вночі 3-8°, вдень 11-16°, у Карпатах заморозки.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «Вночі місцями у західних та Одеській областях, вдень в Україні, крім крайнього заходу та Приазов'я, невеликий дощ. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8°, на узбережжі морів до 10° тепла, вдень 11-16°, на Закарпатті та півдні країни до 19°. У Карпатах без істотних опадів; вночі заморозки 0-2°, температура вдень 1-5° тепла», - зазначається у повідомленні.

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    У Києві 20 вересня вдень невеликий дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8°, вдень 11-16°.

    Нагадаємо, 21 вересня вночі у столиці можливі заморозки 0-3 градуси.

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