Підсумки перемовин із США та створення поштового банку. Головне за 25 березня

Під час перемовин в Ер-Ріяді делегація США домовилась з представниками України та Росії унеможливити атаки на комерційні судна у Чорному морі

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №13018-д, який дасть можливість запуску поштового банку на базі «Укрпошти»

Стали відомі підсумки технічних переговорів США та України в Саудівській Аравії. Нардепи підтримали створення поштового банку. Нардепа Гунька засуджено до семи років ув'язнення за хабарництво. Британська розвідка назвала найуспішнішу операцію України у 2025 році.

«Главком» зібрав найголовніші новини за 25 березня, аби ви залишалися у курсі подій.

Стали відомі підсумки технічних переговорів США та України в Саудівській Аравії

Під час перемовин в Ер-Ріяді делегація США домовилась з представниками України та Росії унеможливити атаки на комерційні судна у Чорному морі. Ключовими результатами перемовин стали:

Всі сторони домовились забезпечити безпечну навігацію (судноплавство), припинити використання сили, та запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі. Водночас українська сторона наголошує: переміщення Росією своїх військових суден за межі Східної частини Чорного моря буде вважатися порушенням духу цієї домовленості та буде розглядатись як порушення зобов’язань забезпечити свободу судноплавства в Чорному морі та загрозу національній безпеці України. У такому випадку, Україна матиме повне право реалізовувати право на самозахист; Всі сторони домовились впровадити домовленості Президентів щодо повної заборони ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії; Всі сторони вітають залучення третіх країн з метою забезпечити підтримку впровадження енергетичної та морської домовленостей; Всі сторони продовжать працювати над досягненням стійкого та тривалого миру; США підтвердили свою підтримку в допомозі здійснення обміну військовополоненими, звільнення цивільних затриманих осіб та повернення насильно вивезених українських дітей.

Росія опублікувала власну версію домовленостей із США: вимагає зняти санкції

Кремль опублікував власну заяву за результатами перемовин зі США. У ній йдеться про те, що пункти про безпеку у Чорному морі та відновлення російського експорту спільгосппродукції почне діяти після зняття санкцій з російських виробників та експортерів продовольства.

Росіяни вимагають зняти санкції з «Россельхозбанку» та інших фінансових установ і забезпечити їх підключення до SWIFT і скасувати заборону на обслуговування російських суден у портах.

Нардепа Гунька засуджено до семи років ув'язнення за хабарництво

Вищий антикорупційний суд 25 березня визнав народного депутата Анатолія Гунька винним у підбурюванні до надання хабаря та шахрайстві. Як передає «Главком», про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Гуньку присудили сім років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Також його позбавили права бути обраним до органів публічної влади й обіймати посади державної служби на три роки.

Вирок ВАКС набере законної сили через тридцять днів із дня його проголошення, якщо його не оскаржать.

Нардепи підтримали створення поштового банку

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №13018-д, який дасть можливість запуску поштового банку на базі «Укрпошти».



Законопроєкт щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні підтримали 269 парламентарів. Він передбачає, зокрема, створення нового виду банку – банку фінансової інклюзії, що здійснюватиме діяльність на підставі обмеженої банківської ліцензії.

Головним завданням діяльності даного банку пропонується визначити обслуговування клієнтів, які наразі не мають стійкого доступу до отримання фінансових послуг.

Британська розвідка назвала найуспішнішу операцію України у 2025 році

Удар Сил оборони по військовій базі в Енгельсі став найуспішнішим у 2025 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії.

Українські воїни завдали удару за допомогою безпілотного літального апарату по складу боєприпасів, розташованому на російській авіабазі стратегічної авіації «Енгельс-2». Вона розташована за 600 км від кордону і використовується для ударів по Україні.