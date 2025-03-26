Наш Голівуд. Топ-10 найкрасивіших акторських пар нової хвилі

День театру: говоримо про любов, яку він народив

27 березня відзначається Всесвітній день театру. Свято було запроваджене у 1961 році Міжнародним інститутом театру. У театральних колах кажуть, що саме 27 березня відбулась прем'єра першої театральної вистави у Стародавньому Римі. Утім, історики поки що не знайшли підтвердження цієї інформації. Проте свято прижилося, і в цей день по всьому світу вшановують всіх служителів Мельпомени: театральних режисерів, акторів, сценографів і білетерів.

Театр – місце, де глядач може відчути силу мистецтва, розслабитися, посміятися, пережити катарсис, замислитися над вічними темами. Але справжні емоції вирують в театрах не лише на сцені, а й за кулісами. Тут вам і сльози, і інтриги, і конкуренція, і справжня пристрасть. Саме завдяки сцені чимало молодих акторів знайшли одне одного.

До Дня театру «Главком» склав десятку найкрасивіших молодих акторських пар України.

Артем Пльондер і Дарія Пльондер

Родина Пльондерів колаж: glavcom.ua/фото: Артем Пльондер/Instagram

Артем Пльондер – 27 років

– 27 років Дарія Пльондер – 28 років

– 28 років У шлюбі три роки

Виховують доньку Марію, яка народилася у січні 2023-го

Артем і Дарія познайомились у 2014 році, коли вступили разом на перший курс Університету культури. На курсі були найкращими друзями і завжди підтримували один одного. У 2018 році знову ж таки вступили разом до Університету Карпенка-Карого і потім почали разом працювати в столичному театрі «Золоті ворота».

«Зрозуміли, що нас щось зводить бути разом. Коли був репетиційний процес вистави «Мілость», зрозуміли, що між нами щось більше ніж просто дружба і ми по-справжньому кохаємо один одного», – розповідає «Главкому» Дарія Пльондер. – У лютому 2021 року Артем зробив пропозицію на сцені театру після вистави, і вже 23 жовтня ми одружились! Згодом відчули, що хочемо дитину, і зараз маємо чудову дівчинку Марію».

Однією з його найбільш помітних робіт Артема стала участь у постановці Love Revolution режисерки Наталії Сиваненко, заснованій на творах митців Розстріляного відродження. Прем’єра цієї вистави відбулася в січні 2023 року і викликала позитивні відгуки серед критиків та глядачів. Дарія Пльондер відзначилася яскравою роллю в серіалі «Одна родина. Весілля». Вона є однією з тих акторок, які вміють передати глибину емоцій та створювати справжні живі образи.

колаж: glavcom.ua/фото: Артем та Дарія Пльондер/Instagram

Попри активне творче життя, Артем і Дарія знаходять час для родини та поєднують роботу з вихованням дитини. Вони зізнаються, що сім’я для них є найважливішим джерелом натхнення.

Артем згадував про емоційний момент, коли побачив дружину на прем’єрі Love Revolution всього через два тижні після народження доньки: «Найбільший мій мотиватор – дружина. Побачив її в залі на прем’єрі, коли Марії було лише два тижні – це неймовірне відчуття. Даша залишила доньку з мамою, дуже хотіла мене привітати особисто. Сильно нею пишаюсь – вона енергійна, незламна, черпаю з неї натхнення».

Окрім театру та кіно, подружжя активно веде соціальні мережі, де ділиться моментами зі свого життя. В Instagram можна знайти їхні спільні фото, моменти з батьківства та робочі будні.

Де можна побачити Артема і Дарію: Подружжя разом грає у спектаклі «Ковзанка» та «Бери од жизні всьо» театру «Золоті ворота» Артем також задіяний у виставі «Кортес» театру «Золоті ворота» Дарія знімалася у фільмах «Ціна втечі» та «Одна родина. Весілля» Артем грав у стрічці «Казкова секта» та серіалах «Встигнути до 30», «Тонка праця», «Ромео і Джульєтта з Черкас», «Все не випадково», «Інше життя Анни», «Спадкоємці», «День сонця», «Затемнення», «Дефективи», «СуперКопи».

Катерина Шенфельд та Роб Фельдман

Роб Фельдман – 33 роки

– 33 роки Катерина Шенфельд – 35 років

– 35 років У шлюбі три роки

Мають доньку Поліну, яка народилася у квітні 2022 року

Шлях до театру у Роба Фельдмана був непростим. «Я вступав у Карпенка-Карого, не маючи ніякої практичної підготовки. За плечима тільки те, про що дізнався з книжок Станіславського. Думав, що впораюсь і так. Коли не пройшов до наступного туру, вийшов з будівлі та ідучи до дому довго кричав, зриваючи на собі сорочку», – розповідав він. Але рук майбутній актор не опустив і спробував свої сили у… Лондоні.

«Рік навчався в London School of Dramatic Art та Arts Ed одночасно. Потім два роки працював у різних театральних труппах, почав зніматися в кіно. Зрештою, вирішив, що хочу повчитися ще, тому вступив на магістратуру до Drama Centre London. Лондон навчив мене багатьох речей, але зараз перше, що спадає на думку, це вміння радіти за своїх конкурентів».

Катерина Шенфельд, яка нині грає у театрі на Подолі, пробувала себе на сцені проєкту «Мізантроп». «Театр прийшов сам! Познайомились (з театром – «Главком») на репетиціях вистави «Орестея», – говорить вона. Туди ж прийшов і Роб Фельдман. На дворі був 2019 рік. А у 2022-му у пари сталися відразу дві події. По-перше, у Роба і Катерини народилась донька. По-друге, за кілька місяців після цього пара побралася. На шлюбній церемонії, куди пара прийшла у вишиванках, молодята відверто «відривалися».

«У нас із Робом Фельдманом було багато жартівливих весільних постів, бо ми реально більшу частину свята реготали. Але це завдяки друзям і сім’ї, які були поруч (і, на жаль, не всі були присутні). На фото теж нема більшості гостей, тому що всі були «хто в ліс, хто по дрова», прям ідеально, як ми і хотіли», – розповіла Шенфельд у соцмережі.

Для Катерини театр – це місце, де все можливо. Вона каже, що найбільше пишається тим, що не припиняє розвиватись. «Якби стала не акторкою і не професійним музикантом, то була б, напевне, менеджером музичної групи. Взагалі бачу себе серфінгісткою із дредами і у тату», – зізнається вона. «Хотіла б знятися у Вуді Аллена, це співзвучно зі мною за гумором, і у Паоло Соррентіно, бо усі його картини гарні у всіх сенсах», – говорить Катерина. А от її чоловік Роб каже, що ще у юні роки полюбив театр як місце, де можна «безкарно брехати». «Я ненавиджу людей та люблю їх одночасно, моє ставлення до них змінюється 100500 разів на день. Мабуть, я – «мізантроп» з біполярним розладом», – каже він.

Де можна побачити Роба та Катерину: У Театрі на Лівому березі Роб Фельдман поставив виставу «Копи проти Равликів», а взагалі як режисер дебютував у 2023-му в Театрі драматургів з виставою «Бабуня з дідунем займаються сексом». Фельдман також багато знімався у кіно, ось деякі з його ролей – серіал «Перші дні», фільми «Нюанс», «Золота рибка», «70 000 років тому», «Капітан Бровари», «Угар в будуарі», «Чорнобиль паранормальний», «Простір», «Ситуація так склалася», «Лалібела», «Маленький диктатор», «Імігрант Холдем» тощо. А Катерина Шенфельд грає у Театрі на Подолі з 2011 року. Вона була задіяна у таких виставах: «Шість персонажів у пошуку автора», «La bonne Anna, або Як зберегти сім’ю», «Вернісаж на Андріївському», «Вічно живі», «Віра, Надія, Любов», «Дівчина з ведмедиком або Неповнолітня», «Мертві душі», «На дні», «Він і вона», «Продавець дощу», «Що я бачив уві сні…», «За двома зайцями», «Зойчина квартира», «Дивакуватий Журден», «Навігатор».

Марина Панас та Олег Панас

Марина Панас (Гайдичук) – 27 років

– 27 років Олег Панас – 26 років

– 26 років Разом 8 років, з них у шлюбі – 1,5 роки

Олег Панас разом з Мариною Гайдичук познайомилися під час навчання в Інституті мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Ще у виші вони разом брали участь урізних студентських проєктах. Після закінчення інституту актори спершу разом працювали в Івано-Франківському національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка, однак згодом Марина перейшла працювати в Івано-Франківський академічний обласний театр ляльок імені Марійки Підгірянки, де служить і зараз. Паралельно вона займається репетиторством, викладає сценічне мовлення, готує абітурієнтів до вступу у театральні виші, працює з дітками. Левову частину часу Марина віддає саме педагогічній роботі.

Ще на самому початку акторської кар’єри Олега Панаса театрознавці називали перспективним та талановитим. У 2021 році він потрапив до топ-10 молодих (на межі 30 років) акторів із регіонів, який сформував «Главком», керуючись відгуками провідних театрознавців зі Львова, Одеси, Харкова, Чернівців, Івано-Франківська. Так сильно він вразив критиків своїм Ромео у виставі «Ромео і Джульєтта».

Де можна побачити Олега та Марину: Олег і Марина мають багато спільних проєктів – зокрема, знялися у кліпі Fiinka «Цілюватись» та у короткометражному фільмі «Гірше не буває!», нині разом грають у виставі «Пташка» лялькового театру тощо. Олег Панас задіяний аж у 26-ти виставах Франківського драмтеатру. Одна з найважливіших ролей актора нині у виставі «Інтерв'ю з Богом» — про військових, про посттравматичний синдром. Серед інших: «За двома зайцями», «Гамлет», «Гуцулка Ксеня» тощо. Серед вистав, у яких бере участь Марина – «Пташка», «Лисиця і Ведмідь», «Підкова на щастя», «Зимова казка» у Театрі ляльок імені Марійки Підгірянки.

Сергій Пономаренко та Дар'я Баріхашвілі

Сергій Пономаренко – 34 роки

– 34 роки Дар'я Баріхашвілі – 32 роки

– 32 роки Пара понад 10 років разом, заручилися минулого року

Актори познайомились під час навчання на одному курсі у Київському національному університеті театру, кіно та телебачення імені Карпенка-Карого. Відтоді і почалась їхня історія кохання. Лише рік тому у квітні Сергій освідчився Дар'ї. Вона назвала цей день найщасливішим у своєму житті. Обидвоє працюють у Молодому театрі, обидвоє активно знімаються у кіно. А ще, судячи з Instagram Дар'ї, пара обожнює подорожувати. В Instagram у Дар’ї чимало спільних світлин з Сергієм з Карпат та зі Львова. Раніше пара полюбляла Туреччину. Часто їхні поїздки – незаплановані. «Люблю нас і нашу спонтанність!» – якось написала Баріхашвілі.

Популярність прийшла до акторки після ролі у серіалі «Обручка з рубіном», проте найбільше вона відома за роллю у серіалі «Моя улюблена Страшко». Баріхашвілі була номінована у категорії «Найкраща акторка» на національну премію кінокритиків «Кіноколо» 2019 році – за роль у стрічці «Додому».

Сергій Пономаренко, окрім театральної діяльності, як і його наречена, встиг потрапити у російські серіали: разом з Дар’єю він знімався в «Єфросіньї», а також в багатосерійних фільмах «Агент» та «Все повернеться».

Де можна побачити Сергія та Дар'ю: Баріхашвілі, окрім «Обручки з рубіном» та «Моя улюблена Страшко» зіграла також у купі російсько-українських російськомовних серіалів – «Пока станица спит» та інших. У столичному Молодому театрі нині грає у багатьох виставах, серед них – «Убити чи любити», «Небезпечні зв’язки» тощо. Сергій Пономаренко грає у багатьох виставах у Молодому театрі, зокрема, це «Ін’єкція безсмертя», «Тиша до небес» та інші. Разом акторів можна побачити у кількох виставах: «Шинель», «Фрекен Жолі».

Олександр Рудинський та Марія Заниборщ

Олександр Рудинський – 28 років

– 28 років Марія Рудинська (Заниборщ) – 31 рік

– 31 рік У шлюбі 4,5 роки. Мають сина Петра, 4 роки

Історія знайомства цієї пари є типовою для акторів: вони навчалися на одному курсі у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, нині разом працюють у Національному драматичному театрі ім. Івана Франка. До того, як офіційно побратися, Сашко і Марія були два роки у стосунках.

«Ми були пліч-о-пліч чотири роки. Лише в кінці навчання прийняли радикальне рішення – зустрічатися. Ми репетирували спільну виставу, грали головні ролі, і в нас була драматично-лірична лінія. Почуття виникли не спонтанно. Ми багато часу проводили разом, дуже добре знали одне одного. Коли зрозуміли, що з’явилася симпатія, прийняли рішення бути разом. І не пошкодували», – розповідає Олександр.

Марія Рудинська нині значну частину часу присвячує вихованню дитини. Олександра в останні роки накрив шалений успіх – роль у серіалі «Декамерон» від Netflix, головна роль в українсько-британській короткометражці «Камінь, ножиці, папір», яка отримала BAFTA, головні ролі у виставах Театру Франка. Проте цей прогрес не провокує професійні ревнощі в родині.

«Успіх Олександра – це мої гроші. Те, що він напрацьовує, він приносить додому. Це значить я відчуваю себе фінансово забезпеченою. Моя дитина відчуває себе в комфорті, і в нас класне життя. Як тільки він перестає зніматися, я починаю його штурхати», – ділиться Марія.

Де можна побачити Олександра та Марію: Олександру однаково вдало вдаються і серйозні драматичні ролі у театрі та кіно, і легкі, комедійні персонажі. Окрім «Декамерона», «Камінь, ножиці, папір» Рудинський зіграв чимало комедійних ролей у серіалах «Зв'язок», «Голова» тощо. Популярність йому принесли серіали «Перші ластівки» та «Перші ластівки. Залежні». У театрі він задіяний у 14 виставах, серед них «Кайдашева сім’я», «Лимерівна», «Макбет» та інші. Марія також затребувана у театрі – вона грає у 12 виставах: «Снігова королева», «Авантюрист», «Безталанна» тощо. У «Пер Гюнті», «Украденому щасті» та «Калігулі» актори грають разом.

Анастасія Нестеренко та Костянтин Темляк

Анастасія Нестеренко – 25 років

– 25 років Костянтин Темляк – 31 рік

– 31 рік У шлюбі трохи менше року

Про стосунки пари відомо небагато: у соцмережах вони вкрай рідко діляться спільними кадрами та уникають теми особистого життя. Актори разом знімалися у четвертому сезоні серіалу «Кріпосна».

Про свої стосунки публічно повідомили у листопаді 2023 року, а побралися у серпні 2024-го. Щастя від одруження навіть такі мовчуни не змогли стримати і поділилися радістю з підписниками. «Кохаю. Дай Боже нам мудрості, взаєморозуміння і щасливого, світлого майбутнього», – підписала Анастасія відео з весілля в Instagram.

Щоправда, зараз пара проводить дуже мало часу разом: у квітні минулого року Костянтин повідомив про мобілізацію: він відправився на фронт разом зі своїм колегою, актором Юрієм Феліпенком.

Анастасія закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, нині служить у Театрі драми і комедії на лівому березі. Там вона задіяна у чотирьох виставах. Нестеренко активно знімається у фільмах та серіалах. Вона Відома за роллю у «Кріпосній», «Жіночому лікарі» тощо.

Костянтин найбільш відомий за своєю роллю у стрічці «Кіборги», однак із виходом стрічки «БожеВільні» його популярність сягнула нових висот.

Де можна побачити Анастасію та Костянтина: Анастасія грає у Театрі на лівому березі, у виставах «Близькість», «Море… Ніч… Свічки», «Viño», «Король Лір». Крім того, вона знялась у фільмах «Гуцулка Ксеня», «Кошмарний директор», «Шлях поколінь», «Буча», а також у великій кількості серіалів. Найсвіжіші – «Прикордонники», «Позивний Тамада». Костянтин нині у війську. До того, як стати на захист України актор грав у виставах «Вернісаж на Андріївському», «Віра, Надія, Любов», «Пан Лампа», «Мати» (Театр на лівому березі) тощо. Актор також знявся у стрічках «Кіборги», «Евакуація», «Будинок «Слово»: Нескінчений роман» тощо.

Вікторія Литвиненко та Сергій Стрельніков

Вікторія Литвиненко – 39 років

– 39 років Сергій Стрельніков – 45 років

– 45 років У шлюбі сім років

Діти: донька Вікторії від першого шлюбу Варвара – 13 років, спільний син Сильвестр, 6 років

Вікторія і Сергій знайомі зі студентських років. Романтичні стосунки почалися на зйомках популярного серіалу «Володимирська, 15», у 2015 році. Пару років вони зустрічалися, а сім років тому одружилися. Пара свідомо не поспішала оформлювати стосунки – через те, що обидва дуже емоційні та імпульсивні. Однак у якийсь момент зважилися – і не пожалкували.

«У нас було невелике весілля, і кожного разу, як його згадую, мені хочеться знову вийти заміж за Сергія. Це був класний і щасливий день нашого життя», – розказує Вікторія.

Подружжя не особливо афішує своє сімейне життя. Проте відверто говорить про ревнощі.

«Ми за чесність. Якщо я розумію, що моя дружина може подобатися іншим чоловікам, бо Вікторія дуже красива, я не можу до цього ставитися дуже спокійно. Тому так, звісно, що я ревнивий... Коли подарували троянди, то, пам'ятаю, що нервувався сильно з цього приводу. Приходжу додому і бачу великий букет троянд. Троянд рівно стільки, скільки їй років. І я причепився до дружини – звідки в тебе ці троянди? Пам'ятаю, як завівся через це. Своєю чергою я намагаюся своїй дружині не давати приводу ревнувати», – зізнався актор.

Вікторія – друга дружина Сергія. До неї він був одружений із Галиною Безрук – акторкою-зрадницею, яка на початку повномасштабної виїхала до Москви і робить вигляд, що війни немає. Стрельніков і Безрук швидко розлучилися через те, що їхні графіки роботи не збігалися і вони практично не жили разом. Вікторія також мало шлюб до Сергія – з актором Романом Ясіновським.

Вікторія Литвиненко закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карповича Карпенка-Карого. З 1991 року працювала у Дніпровському драматичному молодіжному театрі «Віримо!», а з 2004-го виступає на сцені Центру сучасного мистецтва «ДАХ». Активно знімається у кіно. На початку кар'єри це були російські серіали, наприклад, «Вся такая внезапная». До слова, Стрельніков також засвітився у російських серіалах: «Повернення Мухтара-4», «Повернення Мухтара-5» (2007-2008 роки). Актор також примудрився засвітитися на зйомках російського серіалу «Катерина» у 2014 році.

Вікторія Литвиненко закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карповича Карпенка-Карого. З 2004-го виступає на сцені Центру сучасного мистецтва «ДАХ». Активно знімається у кіно. На початку кар'єри це були російські серіали, наприклад, «Вся такая внезапная».

До слова, Стрельніков також засвітився у російських серіалах: «Повернення Мухтара-4», «Повернення Мухтара-5» (2007-2008 роки). Актор також примудрився засвітитися на зйомках російського серіалу «Катерина» у 2014 році.

Де можна побачити Вікторію та Сергія: Сергій дуже активно знімається у фільмах і серіалах. Серед останніх – «Довбуш», «Просто Надія», «Поклик кохання», «Лікарка за покликанням», «Розтин покаже», «Ключі від правди» та інші. У столичному театрі «Ательє 16» відомий за ролями у виставах «Казанова», «Чекаючи на Ґодо», «Той, хто з неба впав», «Тригрошова опера». Вікторія грає у багатьох виставах, серед них: «Пролог до Макбета», Coffee and Cigarettes, «Майже вистава майже за Піранделло або Танець Смерті», «Річард ІІІ. Пролог» та інші. У кіно її можна побачити у стрічках «Впiзнай мене», «Лікарка за покликанням», «На власні очі», «Принцеса із Горошино», «Перші ластівки», «Перші ластівки. Залежні» тощо.

Тетяна Шавкова та Андрій Мельник

Тетяна Шавкова – 28 років

– 28 років Андрій Мельник – 34 роки

– 34 роки Актори не афішують подробиць своїх стосунків, проте разом вони не менше п’яти років, скільки з них в офіційному шлюбі – невідомо

На відміну від більшості одружених пар акторів, Мельник і Шавкова познайомилися не у виші. Тетяна закінчила Університет Карпенка-Карого, а Мельник спершу закінчив Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, а потім – Львівський національний університет імені Івана Франка. Познайомилися уже у Франківському драмтеатрі, де обоє нині служать. Пара давно разом.

Тетяна після закінчення вишу одразу почала служити у Франківському драмтеатрі. Популярність серед глядачів Шавковій принесла роль у серіалі «Нове життя – 2» – вона зіграла військову із позивним «Піранья». У цьому ж серіалі знімалась інша українська акторка – Олександра Люта. Актриси дуже схожі зовні – попри різницю у віці у майже 20 років. Саме завдяки цьому серіалу популярність обох акторок суттєво зросла.

Андрій всі свої сили віддає театру. Нині він задіяний у багатьох виставах, і серед них «Ромео і Джульєтта», «Медея» тощо.

Де можна побачити Тетяну та Андрія: Тетяна задіяна в багатьох виставах у Франківському драмтеатрі – зокрема, у «Дон Кіхот», «Модільяні», «Солодка Даруся» тощо. Найбільше самій Тетяні подобається її роль Іванки у виставі «Фелікс Австрія». У кіно її можна побачити в стрічках «Мої думки тихі», «Допоки вогонь горить», «Жіночий лікар – 2», «Небо-парасолька». До слова, у «Небі-парасольці», «Зів’ялі квіти викидають» та багатьох інших виставах Андрій і Тетяна грали разом. Також серед його важливих ролей – у фільмах «Червоний без лінії фронту», «Кордон».

Мар’яна Вінтоняк та Іван Шаран

Мар’яна Вінтоняк – 25 років

– 25 років Іван Шаран – 30 років

– 30 років Пара 1,5 року разом, поки що не одружені

Мар’яна та Іван знайомі понад п’ять років, проте зустрічатися почали не так давно. Не минуло і року після початку стосунків, як пара замилилися про шлюб. Щоправда, досі ці плани не втілила. «Я відчуваю, що все до цього йде. Ми разом майже рік, а відчуття таке, наче все життя знаємо одне одного. Це акторка Івано-Франківського драмтеатру Мар'яна Вінтоняк», – зазначає він.

«Років п’ять тому вони (Мар’яна з трупою – «Главком») приїздили до нас на гастролі, ще тоді відбувся візуальний контакт. Але її колеги мені сказали, що вона заручена. Отак йшли роки. У мене були одні стосунки, потім інші. І згодом ми приїхали в Івано-Франківськ на фестиваль. Знову зустрілись, почали говорити, я дізнався, що вона вже сама», – поділився Шаран.

На жаль, через щільні графіки та через війну актори не так часто бачаться, як того хотіли б.

Де можна побачити Мар’яну та Івана: Мар’яна Вінтоняк – бере участь у 22 виставах, серед найвідоміших – «Оскар і Рожева пані», «За двома зайцями», «Підступність і кохання», «Вовчиха» та інші. Іван став відомим завдяки своїм ролям у картинах «Памфір», «Шляхетні волоцюги», «Спіймати Кайдаша», «Останній москаль» та інші. У Національному ім. Івана Франка актор виблиску, серед інших вистав, у «Слузі двох панів», «Марії Стюарт», «Тартюфі», «Украденому щасті».

Дмитро Соловйов та Анастасія Іванюк

Дмитро Соловйов – 36 років

– 36 років Анастасія Іванюк – 26 років

– 26 років У стосунках близько року, пара поки що не брала шлюб

Різниця у віці між Дмитром та Анастасією – 10 років. Вони не афішують свої стосунки. У Анастасії не більше 1-2 спільних фото з Дмитром. У Соловйова у соцмережах дещо більше світлин з коханою, проте про якісь інтимні деталі пара не розповсюджується. «У мене є дівчина – Анастасія Іванюк. Вона теж акторка, ми працюємо в одному театрі. Ми разом. І це вся інформація, якою я наразі готовий поділитися про особисте життя. Що буде далі – життя покаже, бо кохання любить тишу», – казав Дмитро.

І Соловйов, і Іванюк закінчили Київський національний університет культури та мистецтв, однак у різний час. Дмитро з 2018 року співпрацює з Диким театром, а з 2019-го служить у Театрі на лівому березі Дніпра.

Анастасія після закінчення вишу влаштувалась на роботу в Театр на лівому березі. Вона активно веде Instagram. До слова, Анастасія знімалася у кліпі гурту «Казка» – «Плакала». Акторка багато знімається у серіалах, а минулого року вперше знялась у повнометражній стрічці.

Де можна побачити Дмитра та Анастасію: Дмитра знявся у багатьох серіалах: «За законами воєнного часу – 2», «Дефективи», «Інша», «Консультант», «Містер та місіс Малишки» тощо. Серед його кінодоробку – незвичайна японсько-французька стрічка «Реванш Креветок в пайетках» – про захист прав ЛГБТ. Крім того, він грає у багатьох виставах у Театрі на лівому березі – «Отелло», «Погані дороги», «З цією виставою щось не так». У Дикому театрі, зокрема, у виставах «Ла-ла-лайно», «Кицюня», «Гей парад» тощо. Анастасію можна побачити у багатьох серіалах, зокрема, «Папік», «Ліки від минулого», а також стрічці «Потяг у 31 грудня». У Театрі на Лівому березі вона грає, зокрема, у «Море… Ніч… Свічки…», «Ідеальна пара» тощо. Пара разом знімалась у серіалах «Ромео і Джульєтта з Черкас», «Розтин покаже», а також у виставах Viño, «Хлібне перемир’я», «З цією виставою щось не так» (Театр на Лівому березі).

Наталія Сокирчук, «Главком»