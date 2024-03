День Служби безпеки України. Які свята відзначаємо 25 березня

Сьогодні не можна займатися фізичною працею

25 березня відзначається День Служби безпеки України, Міжнародний день пам’яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі. У церковному календарі – Благовіщення Пречистої Діви Марії.

День Служби безпеки України

25 березня 1992 Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Службу безпеки України». З 2001 року відповідно до Указу Президента України №193/2001 у цей день відзначається День служби безпеки України.

Місія СБУ – безпека України та захист її громадян. Серед ключових напрямів діяльності Служби безпеки України: контррозвідка, захист національної державності, боротьба з тероризмом, захист інформаційної безпеки, охорона державної таємниці.

Міжнародний день пам'яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі

Міжнародний день пам'яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі (International Day of Remembrance of the Victims of Slavery and the Transatlantic Slave Trade) відзначається щорічно протягом кількох останніх років. Відповідна резолюція Генеральної асамблеї вийшла 17 грудня 2007 року.

Пам'ятні заходи, які проводяться в багатьох країнах 25 березня, присвячуються мільйонам людей, які стали свого часу жертвами рабства. Учасники програми намагаються зрозуміти, ким були ці люди, як склалися їхні долі, яку пам'ять вони змогли залишити про себе.

Яке сьогодні релігійне свято

25 березня в церковному календарі – Благовіщення Пречистої Діви Марії. У православному християнстві це одне з найважливіших свят. Назва свята передає головний сенс пов’язаної з ним події: Діва Марія дізналася благу звістку про зачаття Христа.

Після весілля Марії з Йосипом, до неї в Назарет з благою звісткою прийшов архангел Гавриїл та приніс радісну звістку (благу вістку) про те, що вона скоро народить Спасителя-Ісуса Христа та промовив такі слова: «Радуйся, благодатна, Господь з Тобою! Благословенна Ти між жінками. І благословен плід лона Твого!». Діва Марія прийняла цей найвищий дар – бути Матір’ю самого Божого Сина.

Що не можна робити цього дня

Не можна займатися працею – шити, в’язати, виконувати роботу по дому.

Не можна віддавати щось з дому, тому що накличете біду.

Заборонено впускати цього дня до оселі чужих людей.

Народні прикмети

Погода вказує, яким буде Великдень.

Дощить – на грибне літо.

Якщо гримить гроза, то буде багато горіхів.

На небі мало зірок – кури будуть нести мало яєць.

Пам’ятні події 25 березня

1306 – Роберт Брюс коронований монархом Шотландії.

1596 – битва між українськими повстанцями Северина Наливайка і військом польського гетьмана Жолкевського в урочищі Гострий Камінь.

1807 – британський парламент 283 голосами проти 16 прийняв Акт про скасування работоргівлі (англ. Abolition of the Slave Trade Act).

1821 – спалахнуло повстання греків проти османського панування під проводом Олександра Іпсіланті.

1848 – Весна народів: у Відні опубліковано проєкт Конституції, розроблений комітетом під керівництвом міністра внутрішніх справ Піллерсдорфа.

1857 – у Брисбені (Австралія) вдруге поспіль (після 5 квітня 1856) спостерігали сонячне затемнення.

1857 – парижанин Леон Скотт запатентував найдавніший відомий пристрій для запису звуку.

1916 – жінкам у США дозволено бути присутнім на двобоях боксерів.

1917 – вийшла постанова Тимчасового уряду про скасування смертної кари.

1917 – у Петрограді відбулася 20-тисячна українська маніфестація під національними прапорами.

1918 – проголошено незалежність Білоруської Народної Республіки.

1940 – югославський принц Павло Карагеоргієвич підписав угоду про взаємопоміч з Італією та Німеччиною.

1949 – почалась Операція «Прибій» – масова депортація жителів балтійських республік до Сибіру.

1957 – Бельгія, ФРН, Франція, Італія, Люксембург і Нідерланди підписали в Римі основоположні євроінтеграційні договори, якими засновані ЄЕС та Євратом.

1988 – австралієць Невілл Паттен спорудив найменший у світі велосипед – його колеса були діаметром менше 2-х см.

1992 – Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Службу безпеки України», яким було визначено основні завдання для української спецслужби.

1993 – створене центральне бюро Інтерполу України.

2011 – Папа Римський підтвердив вибір нового предстоятеля УГКЦ. Ним став Верховний Архієпископ Києво-Галицький Шевчук Святослав.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Сава, Тихон.