Депутати висловили недовіру голові курортного селища на Львівщині

Бега повідомив, що депутати селищної ради висловили йому недовіру

Сьогодні, 26 березня, депутати Славської селищної ради висловили недовіру селищному голові Володимиру Безі. Про це Бега написав у Facebook, інформує «Главком».

«Сьогодні депутати селищної ради висловили мені недовіру. У місцевому самоврядуванні трапляються різні ситуації, зокрема й такі. Чи здивований я? Так, здивований. Але для мене це ще один знак, що я рухаюся у правильному напрямку, тому продовжуватиму працювати задля розвитку нашої громади», – написав Бега.

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Він додав, що залишається відданим інтересам громади. Як повідомляє zaxid.net, виконувати обов’язки голови буде секретар сільради Олег Даниляк.

Славсько (до 2023 року – Славське) – селище міського типу у Сколівському районі Львівської області, Україна. Гірськолижний та кліматичний курорт.

Зауважимо, що Володимир Бега був головою курортного селища Славсько з 2017 року, а на виборах у 2020 році він очолив об’єднану громаду. У 2024 році він задекларував 1,5 млн грн доходів. Його родині належить відомий відпочинковий комплекс «Вежа Ведмежа».