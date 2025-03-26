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Депутати висловили недовіру голові курортного селища на Львівщині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Депутати висловили недовіру голові курортного селища на Львівщині
Володимир Бега заявив, що залишається відданим інтересам громади
фото: Володимир Бега/Facebook

Бега повідомив, що депутати селищної ради висловили йому недовіру

Сьогодні, 26 березня, депутати Славської селищної ради висловили недовіру селищному голові Володимиру Безі. Про це Бега написав у Facebook, інформує «Главком».

«Сьогодні депутати селищної ради висловили мені недовіру. У місцевому самоврядуванні трапляються різні ситуації, зокрема й такі. Чи здивований я? Так, здивований. Але для мене це ще один знак, що я рухаюся у правильному напрямку, тому продовжуватиму працювати задля розвитку нашої громади», – написав Бега.

Депутати висловили недовіру голові курортного селища на Львівщині фото 1
скріншот

Він додав, що залишається відданим інтересам громади. Як повідомляє zaxid.net, виконувати обов’язки голови буде секретар сільради Олег Даниляк.

Славсько (до 2023 року – Славське) – селище міського типу у Сколівському районі Львівської області, Україна. Гірськолижний та кліматичний курорт.

Зауважимо, що Володимир Бега був головою курортного селища Славсько з 2017 року, а на виборах у 2020 році він очолив об’єднану громаду. У 2024 році він задекларував 1,5 млн грн доходів. Його родині належить відомий відпочинковий комплекс «Вежа Ведмежа».

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Теги: Львівщина політика

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