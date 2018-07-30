  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Україні створять навчальний центр розвідки

    • Розсилка
    В Україні створять навчальний центр розвідки

    В центрі готуватимуться не лише фахівці окремих військових спеціальностей, а й підрозділи в цілому

    В Україні завершено підготовчий етап створення навчального центру військової розвідки на базі 49-го окремого навчального розвідувального батальйону. Про це повідомили у прес-службі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

    «Завершено підготовчий етап реформування 49-го окремого навчального розвідувального батальйону у навчальний центр розвідки. Після набуття повної готовності навчальний центр буде здатний проводити підготовку розвідувальних підрозділів до батальйону включно», - йдеться у повідомленні.

    За інформацією ГУР, головною відмінністю підготовки особового складу у навчальному центрі порівняно із навчальними військовими частинами полягає в тому, що в центрі готуватимуться не лише фахівці окремих військових спеціальностей, а й підрозділи в цілому.

    «Початку практичного створення навчального центру передувала кропітка робота із всебічного вивчення відповідного досвіду збройних сил провідних країн світу та реального опробування їхніх навчальних програм у військових частинах та підрозділах розвідки ЗС України. Після цього розпочалася практична фаза, яка складатиметься з декількох етапів, по завершенню яких центр поступово набуватиме спроможностей з підготовки розвідувальних відділень та взводів, згодом – розвідувальних рот відповідно. Наприкінці останнього етапу центр має бути готовим здійснювати підготовку розвідувального батальйону у повному складі. Кінцева мета створення центру полягає у якісно новому вдосконаленні підготовки військових частин та підрозділів розвідки до виконання завдань за призначенням», - пояснили у відомстві.

    На сьогодні, зауважили у ГУР, створено комфортні умови для проживання, харчування, побуту та дозвілля особового складу, побудовано сучасні навчальні класи та електронні тири для підготовки фахівців різних розвідувальних спеціальностей, які оснащено новітнім технічним обладнанням.

     

    Читайте також
    розвідка ЗСУ Міноборони військові навчання Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ