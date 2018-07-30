В Україні створять навчальний центр розвідки



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В центрі готуватимуться не лише фахівці окремих військових спеціальностей, а й підрозділи в цілому

В Україні завершено підготовчий етап створення навчального центру військової розвідки на базі 49-го окремого навчального розвідувального батальйону. Про це повідомили у прес-службі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

«Завершено підготовчий етап реформування 49-го окремого навчального розвідувального батальйону у навчальний центр розвідки. Після набуття повної готовності навчальний центр буде здатний проводити підготовку розвідувальних підрозділів до батальйону включно», - йдеться у повідомленні.

За інформацією ГУР, головною відмінністю підготовки особового складу у навчальному центрі порівняно із навчальними військовими частинами полягає в тому, що в центрі готуватимуться не лише фахівці окремих військових спеціальностей, а й підрозділи в цілому.

«Початку практичного створення навчального центру передувала кропітка робота із всебічного вивчення відповідного досвіду збройних сил провідних країн світу та реального опробування їхніх навчальних програм у військових частинах та підрозділах розвідки ЗС України. Після цього розпочалася практична фаза, яка складатиметься з декількох етапів, по завершенню яких центр поступово набуватиме спроможностей з підготовки розвідувальних відділень та взводів, згодом – розвідувальних рот відповідно. Наприкінці останнього етапу центр має бути готовим здійснювати підготовку розвідувального батальйону у повному складі. Кінцева мета створення центру полягає у якісно новому вдосконаленні підготовки військових частин та підрозділів розвідки до виконання завдань за призначенням», - пояснили у відомстві.

На сьогодні, зауважили у ГУР, створено комфортні умови для проживання, харчування, побуту та дозвілля особового складу, побудовано сучасні навчальні класи та електронні тири для підготовки фахівців різних розвідувальних спеціальностей, які оснащено новітнім технічним обладнанням.